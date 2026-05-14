Берем новый VW Tiguan на 400 тысяч дешевле, чем в салоне — вот способ

«За рулем» рассказал, как привезти из Китая новый Tiguan и существенно сэкономить

Сегодня цены на прежде горячо любимый россиянами Volkswagen Tiguan (правда, уже сменивший поколение) находятся в диапазоне между 5 и 6 млн рублей – прощайте, российская сборка и адекватные прайсы.

Машина европейского бренда из Китая: сколько стоит? Как привезти?

Но поклонники все равно остаются, и многие из них берут новые Тигуаны почти как раньше – в российском автосалоне, растаможенные и с полным пакетом документов. Конечно, это «серые», они же «параллельные» – и весьма дорогие – машины. Как рассказал эксперт «За рулем» Александр Виноградов, есть другой способ купить популярного «китайского европейца», сэкономив при этом несколько сотен тысяч рублей.

Теперь Volkswagen Tiguan стоит в РФ от 5 250 000 рублей, а такой R‑Line, как на фото – почти 6 млн!
Что за способ такой? Речь о покупке автомобиля при помощи посредников в Китае – там Volkswagen стоит около 2,5 млн рублей.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Для оплаты автомобиля нужно открыть в банке счет в юанях, а сам перевод в Китай обычно занимает 4–5 дней. После поступления денег автомобиль грузят на автовоз и отправляют к границе, где будут оформляться все экспортные документы.

На это уходит несколько недель, затем машина пересекает границу (как правило, автовозы идут через Суйфэньхэ в Уссурийск). В Уссурийске за дело берется таможня: к начальным 2,5 млн добавляется около 1,2 млн пошлины и еще один миллион «утильсбора»! На этом фоне 15 тысяч таможенного сбора и процент брокера в 90–100 тысяч рублей (чтобы владельцу не присутствовать самостоятельно) выглядят чаевыми.

На получение электронного паспорта (ЭПТС) и свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) уходит порядка двух недель. Нужно обязательно проверить правильность всех данных: в лабораторию их подает брокер, а исправление косяков в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Теперь можно приехать за машиной лично или поставить ее на автовоз. От Уссурийска до центральной части России доставка обойдется в 240–250 тысяч рублей, включая страховку. И займет дорога еще полторы недели.

Иннокентий Кишкурно
14.05.2026 
Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+78