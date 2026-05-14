Ваша машина сама увернется от столкновения: запатентована новая система

Ford запатентовал систему защиты с V2V-связью и продвинутым детектором движения

Как сообщает Auto Express, новая технология призвана уберечь автомобиль от повреждений даже без водителя внутри. Суть проста: система распознает не только неподвижные препятствия вроде оставленной тележки, но и живые движущиеся объекты – пешеходов, велосипедистов, животных. И реагирует на них по-умному.

Согласно патентной заявке US12617393B2, поданной в начале мая, это фирменное ноу-хау – продвинутый детектор движения. Бортовые системы анализируют картинку с внешних камер, данные датчиков и с помощью специального ПО принимают решение. Когда возникает угроза, электроника выбирает один из четырёх сценариев: холостой ход, готовность, предупреждение или уклонение.

На первом этапе, если опасность только наметилась, машина сама запускает двигатель и следит за изменениями траектории потенциально опасного объекта. ДТП ещё не избегают, но готовятся к манёвру.

Второй сценарий активируется при вероятности столкновения от 0 до 10%. Авто переходит в режим «предупреждение» – подготавливает силовой агрегат, тормоза и руль к возможному рывку.

Когда риск превышает 10%, включается третий уровень: светотехника и звуковой сигнал. Электроника буквально кричит приближающемуся объекту: «Осторожно!». Если же столкновение практически неминуемо (вероятность выше 90%), в дело вступает четвёртый режим – уклонение. Машина автономно маневрирует, пытаясь уйти от удара, но без контакта с другими транспортными средствами или конструкциями.

Интересная деталь: если избежать аварии всё же не удаётся, бортовые камеры автоматически записывают момент ДТП. Такая запись – отличное подспорье для страховых компаний и судебных разбирательств.

Кстати, если приближающийся автомобиль тоже «умный» и оснащён системой связи V2V, запатентованный софт Ford способен отправить ему команду на применение тормозов. Идея в том, чтобы предотвратить удар, даже если водитель в машине-нарушителе зазевался. В общем-то, такое ноу-хау пригодится не только на парковках, но и в любых сложных дорожных сценариях.