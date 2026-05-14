#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
14 мая
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые...
Интерьер Changan Uni-V
14 мая
Мощный мотор и классический автомат — новая версия известного лифтбека уже в РФ
Changan представил в РФ обновленный лифтбек...

Ваша машина сама увернется от столкновения: запатентована новая система

Ford запатентовал систему защиты с V2V-связью и продвинутым детектором движения

Как сообщает Auto Express, новая технология призвана уберечь автомобиль от повреждений даже без водителя внутри. Суть проста: система распознает не только неподвижные препятствия вроде оставленной тележки, но и живые движущиеся объекты – пешеходов, велосипедистов, животных. И реагирует на них по-умному.

Согласно патентной заявке US12617393B2, поданной в начале мая, это фирменное ноу-хау – продвинутый детектор движения. Бортовые системы анализируют картинку с внешних камер, данные датчиков и с помощью специального ПО принимают решение. Когда возникает угроза, электроника выбирает один из четырёх сценариев: холостой ход, готовность, предупреждение или уклонение.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

На первом этапе, если опасность только наметилась, машина сама запускает двигатель и следит за изменениями траектории потенциально опасного объекта. ДТП ещё не избегают, но готовятся к манёвру.

Второй сценарий активируется при вероятности столкновения от 0 до 10%. Авто переходит в режим «предупреждение» – подготавливает силовой агрегат, тормоза и руль к возможному рывку.

Когда риск превышает 10%, включается третий уровень: светотехника и звуковой сигнал. Электроника буквально кричит приближающемуся объекту: «Осторожно!». Если же столкновение практически неминуемо (вероятность выше 90%), в дело вступает четвёртый режим – уклонение. Машина автономно маневрирует, пытаясь уйти от удара, но без контакта с другими транспортными средствами или конструкциями.

Рекомендуем
Что мне будет, если моя машина «косит» под полицейскую?

Интересная деталь: если избежать аварии всё же не удаётся, бортовые камеры автоматически записывают момент ДТП. Такая запись – отличное подспорье для страховых компаний и судебных разбирательств.

Кстати, если приближающийся автомобиль тоже «умный» и оснащён системой связи V2V, запатентованный софт Ford способен отправить ему команду на применение тормозов. Идея в том, чтобы предотвратить удар, даже если водитель в машине-нарушителе зазевался. В общем-то, такое ноу-хау пригодится не только на парковках, но и в любых сложных дорожных сценариях.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Pexels
Количество просмотров 15
14.05.2026 
Фото:Pexels
Поделиться:
Оцените материал:
0