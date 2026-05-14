Новая схема: как мошенники зарабатывают миллионы на дорогих китайских авто

МВД: мошенники покупают дорогие китайские автомобили и устраивают подставные ДТП

В РФ мошенники начали «зарабатывать» на автостраховках, используя для подстав дорогие китайские машины. Схема следующая: приобретается элитная машина, страхуется по завышенной стоимости, после чего устраивается подставное ДТП, сообщил РИА «Новости» замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

«Приобретается китайский автомобиль, фиктивно в документах завышают его стоимость, он страхуется, и затем злоумышленники совершают подставное ДТП, например, топят авто. В результате страховая компания обязана выплатить полную стоимость машины. При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его», – пояснил он.

Горяев отметил, что часто аферисты устраивают и ложные кражи машин. В этом случае авто просто вывозят за рубеж, после чего спокойно получают страховую выплату.