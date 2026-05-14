#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
14 мая
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые...
Интерьер Changan Uni-V
14 мая
Мощный мотор и классический автомат — новая версия известного лифтбека уже в РФ
Changan представил в РФ обновленный лифтбек...

Новая схема: как мошенники зарабатывают миллионы на дорогих китайских авто

МВД: мошенники покупают дорогие китайские автомобили и устраивают подставные ДТП

В РФ мошенники начали «зарабатывать» на автостраховках, используя для подстав дорогие китайские машины. Схема следующая: приобретается элитная машина, страхуется по завышенной стоимости, после чего устраивается подставное ДТП, сообщил РИА «Новости» замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

Рекомендуем
А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«Приобретается китайский автомобиль, фиктивно в документах завышают его стоимость, он страхуется, и затем злоумышленники совершают подставное ДТП, например, топят авто. В результате страховая компания обязана выплатить полную стоимость машины. При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его», – пояснил он.

Рекомендуем
Что мне будет, если моя машина «косит» под полицейскую?

Горяев отметил, что часто аферисты устраивают и ложные кражи машин. В этом случае авто просто вывозят за рубеж, после чего спокойно получают страховую выплату.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 4
14.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0