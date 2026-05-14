Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
14 мая
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые...
Интерьер Changan Uni-V
14 мая
Мощный мотор и классический автомат — новая версия известного лифтбека уже в РФ
Changan представил в РФ обновленный лифтбек...

Названы сроки появления беспилотной трассы от Казани до Екатеринбурга

«Автодор»: к 2030 году беспилотный коридор на М-12 продлят до Екатеринбурга

К 2030 году беспилотный коридор на трассе М-12 планируется продлить от Казани до Екатеринбурга Такое заявление сделала Виктория Эркенова, занимающая пост зампреда правления «Автодора» по цифровизации и интеллектуальным транспортным системам. Подробности она озвучила на сессии форума « Россия – Исламский мир: KazanForum», информацию передает ТАСС.

В той же презентации прозвучал еще один важный пункт: трассу М-4 планируют включить в общую сеть для движения машин без водителей. Этот запрос обозначен как один из ключевых вплоть до 2036 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

По словам Эркеновой, прочие федеральные дороги – скажем, М-1 и М-3 – начнут обзаводиться подходящей инфраструктурой не сразу. Процесс пойдет постепенно, когда выпуск полностью автономных грузовиков и легковушек уровней L4 и L5 (где человек в кабине и вовсе не нужен) выйдет на промышленные рельсы. Приблизительный срок, названный представителем госкомпании, – 2036 год.

Согласно планам Минтранса, до 2028-го в стране должно появиться около 430 беспилотников четвертого уровня автономности.

Единый транспортный коридор уже действует: он стянул Санкт-Петербург с Казанью по цепочке М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». Движение по М-12 открыли в марте 2026-го. Пробный рейс между мегаполисами преодолел расстояние за сутки, хотя раньше на это уходило 58 часов.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 6
14.05.2026 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0