Названы сроки появления беспилотной трассы от Казани до Екатеринбурга

«Автодор»: к 2030 году беспилотный коридор на М-12 продлят до Екатеринбурга

К 2030 году беспилотный коридор на трассе М-12 планируется продлить от Казани до Екатеринбурга Такое заявление сделала Виктория Эркенова, занимающая пост зампреда правления «Автодора» по цифровизации и интеллектуальным транспортным системам. Подробности она озвучила на сессии форума « Россия – Исламский мир: KazanForum», информацию передает ТАСС.

В той же презентации прозвучал еще один важный пункт: трассу М-4 планируют включить в общую сеть для движения машин без водителей. Этот запрос обозначен как один из ключевых вплоть до 2036 года.

По словам Эркеновой, прочие федеральные дороги – скажем, М-1 и М-3 – начнут обзаводиться подходящей инфраструктурой не сразу. Процесс пойдет постепенно, когда выпуск полностью автономных грузовиков и легковушек уровней L4 и L5 (где человек в кабине и вовсе не нужен) выйдет на промышленные рельсы. Приблизительный срок, названный представителем госкомпании, – 2036 год.

Согласно планам Минтранса, до 2028-го в стране должно появиться около 430 беспилотников четвертого уровня автономности.

Единый транспортный коридор уже действует: он стянул Санкт-Петербург с Казанью по цепочке М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». Движение по М-12 открыли в марте 2026-го. Пробный рейс между мегаполисами преодолел расстояние за сутки, хотя раньше на это уходило 58 часов.

