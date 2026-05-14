Скидки до ₽950 тыс.: большой корейский кроссовер и внедорожник резко подешевели

Бренд KGM увеличил скидки на кроссовер Torres и внедорожник Rexton в России

Единственный корейский автобренд, который официально продаётся в России, – KGM – заметно пересмотрел свои скидки. Речь про две модели – кроссовер Torres и рамный внедорожник Rexton. Производитель решил серьёзно увеличить прямые выгоды, и теперь на самые ходовые версии можно сэкономить куда больше, чем раньше: выгода прибавила 200 и 300 тысяч рублей соответственно.

KGM Torres: скидки до 950 тысяч рублей

По информации «Автоновостей дня», больше всего повезло покупателям машин 2024 года выпуска. Прямые выгоды на них после повышения на 200 тысяч рублей составляют от 750 до 950 тысяч рублей. Если присматриваться к автомобилям 2025 года выпуска, но 2024 модельного года, можно рассчитывать на экономию от 500 до 600 тысяч рублей. А на самые свежие исполнения (2025 год и выпуска, и модельного года) скидка выросла до 450-550 тысяч рублей.

Цены на Torres 2024 г. в. с вычетами выглядят так:

• Комплектация «Оптимум» – 3 865 000 руб., выгода 750 тыс.;• «Оптимум 4х4» – 4 170 000 руб., выгода 750 тыс.;• «Престиж 4х4» – 4 380 000 руб., выгода 950 тыс.;• «Премьер 4х4» – 4 480 000 руб., выгода 950 тыс.

Для версий 2025 года картина другая. На авто 2025 модельного года скидка чуть скромнее – от 450 тысяч. Привод у кроссовера может быть как передним, так и полным, а вот двигатель безальтернативный – 1,5-литровый турбомотор на 163 силы в паре с классическим шестиступенчатым автоматом Aisin.

KGM Rexton: выгода выросла на 300 тысяч

KGM Rexton

Рамный внедорожник Rexton тоже стал заметно доступнее. Скидки на него увеличили на 300 тысяч рублей. Самые жирные предложения – опять же на версии 2024 года: здесь выгода достигла 700 тысяч рублей. На машины 2025 года выпуска, но 2024 модельного года, скидка составит 400 тысяч. А на актуальные исполнения 2025 года она варьируется от 300 до 400 тысяч рублей.

Что по ценам:

«Оптимум 4х4» 2024 года – 5 190 000 руб., скидка 700 тыс.

«Премьер 4х4» – 5 595 000 руб., скидка такая же.

На свежие версии 2025 года цены стартуют от 5 490 000 рублей (скидка 400 тыс.). Причём появилась и новая семиместная версия «Экстра 4х4» за 6 195 000 рублей – на неё скидка 300 тысяч.

Под капотом у Rexton – 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 225 сил, тоже с шестиступенчатым автоматом Aisin. Полный привод здесь типа Part-time, с понижающей передачей и жёстким подключением передней оси.