Революция авторынка Узбекистана скоро докатится и до России

Частники теснят монополию UzAuto, а цены на узбекские авто в РФ могут снизиться

В Узбекистане за первый квартал 2026 года произошел настоящий передел сил на автомобильном рынке, выяснили специалисты издания 110км.

Продажи новых машин рванули вверх почти на 21%, но главная сенсация в другом: государственный гигант UzAuto Motors впервые серьезно сдал позиции. Если раньше завод контролировал более 82% рынка, то теперь его доля не превышает 79%. Освободившееся место быстро занимают частные сборочные предприятия.

Ярче всех проявил себя завод ADM Jizzakh, который теперь прочно обосновался на втором месте и занял 11,8%. Компания делает ставку на кроссоверы Kia, Haval и Chery – все они стабильно входят в десятку самых популярных моделей.

Завод активно продвигает гибридные новинки Chery Arrizo 8 Hybrid и Tiggo 8 Hybrid, а в апреле стартовало производство Kia K3 в кузове фастбек.

А китайский Byd Uzbekistan Factory и вовсе совершил прорыв, отхватив за год работы почти 8,9% рынка. Местные водители теперь голосуют рублем не за одну лишь доступность, а за дизайн, экономию топлива и новые технологии.

В целом производство легковых машин в Узбекистане выросло на 11,8% и достигло 108 769 штук.

Хорошая новость – больше всего от такого натиска выигрывает покупатель. Очереди за бюджетным Chevrolet Cobalt наконец рассосались, и это мгновенно обрушило цены на вторичном рынке. Продавцы подержанных авто больше не могут накручивать лишние суммы за «возможность забрать машину сегодня». Сделок стало больше, а стоимость машин упала. Рынок поворачивается лицом к тем, кто сравнивает условия кредитов и гарантии, а не хватает первый попавшийся автомобиль. Теперь главная борьба развернется за кошельки покупателей в сегменте до 25 тысяч долларов.

Эксперты отмечают: эпоха искусственного дефицита в Узбекистане закончена. А это значит, что соседний рынок становится предсказуемее и интереснее даже для российских автолюбителей.

Если цены на местные автомобили в регионе пойдут вниз, это неизбежно скажется на предложении и у нас.

Источник:  110км
Алексеева Елена
Фото:UzAuto
