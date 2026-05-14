Анонсирована самая необычная модификация Toyota RAV4: подробности

Глава Toyota USA намекнул на выпуск компактного гибридного пикапа на базе RAV4

На американском рынке пикапов наметился интересный тренд – там всё активнее расходятся компактные грузовички наподобие Ford Maverick. У «Тойоты» в Штатах есть модели побольше, ориентированные на серьёзные грузы, а вот маленького и лёгкого «работяги» пока не хватает. Глава местного подразделения японского бренда намекнул, что такая модель может появиться – построят её, судя по всему, на платформе популярного кроссовера RAV4.

Toyota RAV4

Как пишет caranddriver.com, новинка будет во многом унифицирована с ним. Речь идёт в первую очередь о технической начинке: пикап, скорее всего, получит те же гибридные установки, что выдают 236 или 324 лошадиные силы. Причём такой подход – не редкость для автопроизводителей. Например, Hyundai когда-то сделал Santa Cruz на базе Tucson, просто добавив грузовую платформу и чуть иные моторы с повышенной тягой. Да и у УАЗа есть Pickup, который, по сути, переделанный «Патриот».

В Toyota, кстати, прямо заявили: компания активно ищет способы воплотить этот проект в жизнь. Руководство действительно настроено выпустить компактный пикап. И здесь большую роль играет платформа TNGA – та самая, что лежит в основе RAV4. Она позволяет адаптировать шасси под новый тип кузова без космических вложений.

Подобные идеи «Тойота» прорабатывала и раньше. Скажем, ещё в 2023-м в компании рассматривали вариант небольшого грузовичка на базе Corolla. Похоже, на этот раз дело может сдвинуться с мёртвой точки.