Анонсирована самая необычная модификация Toyota RAV4: подробности
Как избавиться от стука клапанов? Советы по диагностике и ремонту
Анонсирована самая необычная модификация Toyota RAV4: подробности

Глава Toyota USA намекнул на выпуск компактного гибридного пикапа на базе RAV4

На американском рынке пикапов наметился интересный тренд – там всё активнее расходятся компактные грузовички наподобие Ford Maverick. У «Тойоты» в Штатах есть модели побольше, ориентированные на серьёзные грузы, а вот маленького и лёгкого «работяги» пока не хватает. Глава местного подразделения японского бренда намекнул, что такая модель может появиться – построят её, судя по всему, на платформе популярного кроссовера RAV4.

Как пишет caranddriver.com, новинка будет во многом унифицирована с ним. Речь идёт в первую очередь о технической начинке: пикап, скорее всего, получит те же гибридные установки, что выдают 236 или 324 лошадиные силы. Причём такой подход – не редкость для автопроизводителей. Например, Hyundai когда-то сделал Santa Cruz на базе Tucson, просто добавив грузовую платформу и чуть иные моторы с повышенной тягой. Да и у УАЗа есть Pickup, который, по сути, переделанный «Патриот».

В Toyota, кстати, прямо заявили: компания активно ищет способы воплотить этот проект в жизнь. Руководство действительно настроено выпустить компактный пикап. И здесь большую роль играет платформа TNGA – та самая, что лежит в основе RAV4. Она позволяет адаптировать шасси под новый тип кузова без космических вложений.

Подобные идеи «Тойота» прорабатывала и раньше. Скажем, ещё в 2023-м в компании рассматривали вариант небольшого грузовичка на базе Corolla. Похоже, на этот раз дело может сдвинуться с мёртвой точки.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Toyota
14.05.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+75