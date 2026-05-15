Аналитик Целиков: Российский рынок автокредитования оживился в апреле

Frank RG и «Автостат»: в апреле выдача автокредитов выросла на 19,4%

Рынок автокредитования в апреле вырос относительно марта на 19,4% в штуках и на 43% в рублях, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. В апреле россияне оформили 108 тысяч автокредитов на общую сумму 162 млрд рублей. Эти цифры приводят эксперты проекта Frank RG и аналитического агентства « Автостат».

Количество выданных займов по сравнению с апрелем прошлого года подскочило на 19,4%. А вот в деньгах рынок прибавил ещё активнее – сразу 43,1%. Причём динамика в сегментах новых и подержанных машин отличается не слишком сильно, хотя кое-какие нюансы есть.

Для покупки новых автомобилей банки выдали 63,5 тысячи кредитов (+18,6%). Общая сумма здесь – 101 млрд рублей, рост аж на 45,1%. Что касается машин с пробегом, то тут оформлено 44,4 тысячи займов (+20,5%) на 61,6 млрд рублей (+40%).

Откуда такой опережающий рост денежного объёма? Эксперт указывает на две главные причины. Первая – в обоих сегментах заметно вырос сам авторынок. Вторая – увеличивается средний чек кредита: взносы становятся меньше, цены на автомобили ползут вверх, да и сроки займов удлиняются.

Доля кредитных денег в продажах новых легковушек физлицам достигла 61,6%. А вот на вторичном рынке этот показатель гораздо скромнее – всего 8,7%. Интересно, что общая выдача розничных кредитов (не только автокредитование) в апреле, наоборот, замедлилась на 4% относительно марта.

Источник: телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Количество просмотров 8
15.05.2026 
