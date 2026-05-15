Китайские автобренды покидают Россию: кто ушел, а кто сократил линейку

Продажи китайских машин упали: каких марок и моделей лишился российский рынок

Китайские автомобили в России теряют позиции: их доля в общих продажах резко сократилась, а ассортимент заметно сузился. Сразу несколько марок либо полностью покинули рынок, либо сильно урезали свою модельную линейку.

Одной из первых ушла компания Kaiyi. Бренд полностью свернул деятельность в РФ. Теперь обслуживать уже проданные машины будет «Вотур Мотор Рус» – фирма, раньше известная как Jetour. О причинах ухода ничего не сообщается. За январь-февраль 2026 года в России продали всего 37 автомобилей Kaiyi – это показали данные « Автостата».

Продажи Kaiyi стартовали в России в 2023-м. Модельный ряд тогда состоял из трёх кроссоверов – X3, X3 Pro и X7 Kunlun – и седана E5. Собирали машины на калининградском «Автоторе».

Серьёзные перемены и у Chery. В марте с официального сайта исчезли два популярных кроссовера – Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4. Крупные дилеры объяснили: китайцы решили прекратить поставки всех машин в Россию. Дело в том, что с прошлого года часть моделей Chery начали выпускать в Калуге, но уже под новым российским брендом Tenet.

А Bestune, входящий в структуру FAW, пока не уходит, но «порезал» линейку. Первой под нож попала модель T55, которая продавалась в России с 2023 года. Полный уход бренда с рынка, впрочем, пока не обсуждается.

Концерн GWM оставил россиян без пикапа Great Wall KingKong. Поставки этой модели в страну уже завершены. В начале 2026 года GAC принял решение завершить продажи в России своего самого доступного кроссовера – GS3. В конце 2025 года единственный седан Omoda в России c литерой S5 пропал с официального сайта. Также исчезла и «спортивная» версия модели с приставкой GT в названии. Также в 2025 году из России ушел китайский бренд Skywell.