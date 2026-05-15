Стало известно, какую часть дохода тратят водители такси на обслуживание машины

Uremont: водители такси тратят до четверти дохода на обслуживание автомобиля

Как выяснилось, годовой пробег машины в сфере пассажирских перевозок достигает 60-80 тысяч километров. Для сравнения: обычный личный автомобиль проезжает за тот же срок в три-четыре раза меньше. Неудивительно, что менять масло и фильтры таксистам приходится каждые два-три месяца, а не раз в год.

Аналитики провели исследование среди водителей, работающих в тарифе «Комфорт» на моделях Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro, Hyundai Sonata, Kia Optima, K5 и Belgee X70. В фокусе оказались крупные города – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Краснодар. Медианная зарплата таксиста по итогам подсчетов составила 100,9 тысячи рублей.

Между тем расходы на обслуживание довольно весомые. В среднем на замену масла и фильтров уходит около 15,6 тысячи рублей. Правда, итоговая сумма сильно зависит от модели и объема двигателя. И это далеко не все траты: почти каждый пятый водитель за последний год столкнулся с серьезной поломкой, из-за которой потерял недельный заработок.

Директор по работе с партнерами СТО Uremont Александр Петров объяснил, что особенно тяжело приходится, когда автомастерские пытаются схитрить. Навязывают лишние работы, ставят дорогие детали вместо аналогов – в итоге расходы взлетают. Получается замкнутый круг: ради покрытия затрат нужно брать больше заказов, а чем больше работаешь, тем быстрее изнашивается машина.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:кадр из х/ф «Такси 2», реж. Ж. Кравчик, 2000 г.
15.05.2026 
