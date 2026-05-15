В России в продаже появился Renault Кoleos, но под другим названием

В России начались продажи кроссовера Renault QM6 по цене от 3,85 млн рублей

Кроссовер Renault Samsung QM6, который раньше можно было заказать только «под себя», наконец-то, появился вживую – одну из таких машин заметили в столичном дилерском центре. Как рассказали Autonews.ru в салоне, это только начало: вскоре ожидается пополнение.

На деле QM6 – это хорошо знакомый россиянам Renault Koleos, только адаптированный специально для южнокорейского рынка. Раньше некоторые дилеры брались пригнать такой автомобиль под заказ, но в шоурумах их не выставляли. Теперь ситуация изменилась.

Привезённые экземпляры – 2025 года, и стоят они от 3 850 000 рублей.

Под капотом – 2,0-литровый бензиновый двигатель на 144 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором. Привод – исключительно передний. В базовое оснащение уже входит кожаный салон, климат-контроль, подогрев сидений, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль.