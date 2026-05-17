Новый российский байк Timpton Special: 57 л.с., подогрев сиденья и ременной привод

30 мая в Петербурге представят 260-килограммовый мотоцикл Timpton Special

30 мая в Санкт-Петербурге состоится премьера новой модели отечественного бренда Timpton Motorcycles – Special.

Это уже пятый мотоцикл компании с 800-кубовым двигателем. Длина аппарата достигает 2,6 метра при колесной базе 1650 мм, а снаряженная масса составляет 260 килограммов.

Под капотом – V-образный двухцилиндровый мотор от китайской компании Gaokin. Агрегат объемом 800 кубических сантиметров выдает 57 л.с. при 6000 об/мин.

Двигатель известен российским байкерам: это копия австрийского мотора Rotax, которую уже используют производители квадроциклов и мотоциклов, включая «Стелс» и «Грозу». Коробка передач – 6-ступенчатая, а привод – ременной от Continental.

За безопасность отвечают тормоза Nissin с двухканальной ABS. В оснащение входят светодиодная оптика, многофункциональный LCD-экран и датчик давления в шинах. Покупателям предложат две модификации: с одноместным или двухместным сиденьем. Обе версии получат подогрев сидений и ручек, а также USB-разъем для зарядки гаджетов.

Объем топливного бака – 29 литров, высота сиденья – 750 миллиметров.

Помимо линейки 800-кубовых моделей, Timpton Motorcycles предлагает более компактный вариант – 500-кубовый X500C, ориентированный на городскую езду.

Премьера Special в Петербурге пройдет 30 мая.

Источник:  "Автопоток"
Алексеева Елена
Фото:Timpton Motorcycles
17.05.2026 
