Стало известно, сколько тратит таксист на обслуживание рабочего автомобиля
Российские таксисты оказались в тисках расходов: до 25% от ежемесячного заработка уходит на обслуживание машин.
При среднем заработке около 100 тысяч рублей это ощутимый удар по кошельку.
Секрет в износе. Авто в парке наматывает за год 60–80 тысяч километров - в 4 раза больше обычной легковушки. Масло здесь меняют не раз в год, а каждые 2–3 месяца. По данным аналитиков сервиса Uremont, только на расходники (колодки, фильтры, свечи) ежемесячно уходит в среднем 15 583 рубля.
Из имеющихся машин в автопарке дороже всего содержать Chery Tiggo и Belgee, дешевле – Hyundai Sonata.
Но мелочами дело не ограничивается. Каждый пятый водитель за последние 12 месяцев попадал на серьезную поломку, которая стоила ему недельной выручки.
Водитель попадает в ловушку: чтобы отбить ремонт, нужно больше работать, а от переработок машина ломается еще чаще, поясняют эксперты отрасли.
Ситуация усугубится к концу года. Из-за роста ставки НДС до 22% автосервисы уже подняли цены в среднем на тысячу рублей за услугу, а дефицит кадров грозит подорожанием каждой поездки еще на 30%.
В выборку вошли данные по водителям Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Краснодара и других, работающих на личных автомобилях по тарифу «Комфорт», а именно: на Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro, Hyundai Sonata, Kia Optima, Kia K5 и Belgee X70.
