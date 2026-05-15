197 л. с., АКП, полный привод: сколько будет стоить новый российский кроссовер

Эксперт Ларин: новый кроссовер Esteo MX может стоить в России 4,77 млн рублей

Новый кроссовер Esteo MX от холдинга «АГР» может появиться у российских дилеров с ценником около 4,77 млн рублей – такой прогноз сделал Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

Конкурировать за кошельки покупателей «Эстео» придётся с премиальными одноклассниками и, что немаловажно, с соплатформенными моделями самого «АГР», отметил эксперт.

Правда, сами дилеры пока не спешат с точными цифрами – данных о финальной стоимости новинки у них попросту нет.

Характеристики у модели внушительные: 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Колёсная база – ровно 2800 мм.

Под капотом расположился двухлитровый турбомотор на 197 лошадиных сил. Работает он в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Производство наладят по полному циклу на заводе в Шушарах. Продажи стартуют уже этим летом – ориентировочно в 2026 году.