Московское метро получило праздничное оформление к своему 91-летию
15 мая
Особое навигационное оформление получили 9...
Hongqi Golden Sunflower Guoya
15 мая
Hongqi в модели Golden Sunflower Guoya показал мощь V6 и V8 без турбоямы
В седане Hongqi Golden Sunflower Guoya появятся...
Более 100 человек заплатят штраф за безбилетный проезд в городском транспорте
15 мая
132 безбилетника выявили контролеры на...

197 л. с., АКП, полный привод: сколько будет стоить новый российский кроссовер

Эксперт Ларин: новый кроссовер Esteo MX может стоить в России 4,77 млн рублей

Новый кроссовер Esteo MX от холдинга «АГР» может появиться у российских дилеров с ценником около 4,77 млн рублей – такой прогноз сделал Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

Конкурировать за кошельки покупателей «Эстео» придётся с премиальными одноклассниками и, что немаловажно, с соплатформенными моделями самого «АГР», отметил эксперт.

Правда, сами дилеры пока не спешат с точными цифрами – данных о финальной стоимости новинки у них попросту нет.

Esteo MX
Характеристики у модели внушительные: 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Колёсная база – ровно 2800 мм.

Под капотом расположился двухлитровый турбомотор на 197 лошадиных сил. Работает он в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Производство наладят по полному циклу на заводе в Шушарах. Продажи стартуют уже этим летом – ориентировочно в 2026 году.

Источник:  Китайские автомобили
Ушакова Ирина
Фото: Esteo
15.05.2026 
