Московское метро получило праздничное оформление к своему 91-летию
К 91-летию Московского метро на станциях и в поездах были разме щены порядка 900 навигационных тематических указателей и стикеров . Тематическая навигация не будет мешать пассажирам воспринимать основную информацию с названием станций и пиктограммами.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Праздничное навигационное оформление получили 9 станций, а также поезда на 15 линиях метро – там появились стикеры с необычной трактовкой знакомой фразы «не прислоняться». Обновлённая навигация останется на станциях до 29 мая включительно.
В поездах появились стикеры, которые необычно обыгрывают знакомую просьбу не прислоняться к дверям. Рядом с надписью пассажиры увидят короткие послания – например, напоминание чаще улыбаться или не забыть поздравить любимый вид транспорта с днём рождения. Всё это дополняет привычную инструкцию, но не перебивает её.
Поздравления с 91-летием также разместили на 15 цифровых указателях станций «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии. На табло отобразили главный символ московского метро – букву «М».
Указатели у входных дверей станций теперь содержат добрые пожелания и игру слов с названиями станций. Например: «Всё будет Хорошево» – на станции Хорошево Московского центрального кольца или «С метро любой хмурый день превращается в Солнцево» – на станции «Солнцево». Встретить такие надписи можно на дверях станций:
- «Сокольники» и «Спортивная» Сокольнической линии;
- «Строгино» и «Крылаткое» Арбатско-Покровской линии;
- «Деловой центр» Филевской и Солнцевской линий;
- «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии;
- «Солнцево» Солнцевской линии;
- «Добрынинская» Серпуховско-Тимирязевской линии;
- Хорошево Московского центрального кольца.
