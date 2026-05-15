Московское метро получило праздничное оформление к своему 91-летию
15 мая
Особое навигационное оформление получили 9 станций и поезда на 15 линиях метро

К 91-летию Московского метро на станциях и в поездах были разме щены порядка 900 навигационных тематических указателей и стикеров . Тематическая навигация не будет мешать пассажирам воспринимать основную информацию с названием станций и пиктограммами.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Праздничное навигационное оформление получили 9 станций, а также поезда на 15 линиях метро там появились стикеры с необычной трактовкой знакомой фразы «не прислоняться». Обновлённая навигация останется на станциях до 29 мая включительно.

В поездах появились стикеры, которые необычно обыгрывают знакомую просьбу не прислоняться к дверям. Рядом с надписью пассажиры увидят короткие послания  например, напоминание чаще улыбаться или не забыть поздравить любимый вид транспорта с днём рождения. Всё это дополняет привычную инструкцию, но не перебивает её.

Поздравления с 91-летием также разместили на 15 цифровых указателях станций «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии. На табло отобразили главный символ московского метро букву «М».

Указатели у входных дверей станций теперь содержат добрые пожелания и игру слов с названиями станций. Например: «Всё будет Хорошево» на станции Хорошево Московского центрального кольца или «С метро любой хмурый день превращается в Солнцево» на станции «Солнцево». Встретить такие надписи можно на дверях станций:

  • «Сокольники» и «Спортивная» Сокольнической линии;
  • «Строгино» и «Крылаткое» Арбатско-Покровской линии;
  • «Деловой центр» Филевской и Солнцевской линий;
  • «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии;
  • «Солнцево» Солнцевской линии;
  • «Добрынинская» Серпуховско-Тимирязевской линии;
  • Хорошево Московского центрального кольца.

Тематические стикеры будут на станциях до 29 мая.

Лежнин Роман
Фото:Пресс-служба Московского метрополитена
15.05.2026 
