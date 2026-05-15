#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hongqi Golden Sunflower Guoya
15 мая
Hongqi в модели Golden Sunflower Guoya показал мощь V6 и V8 без турбоямы
В седане Hongqi Golden Sunflower Guoya появятся...
Новый флагманский кроссовер прошел испытания в российских условиях
15 мая
Новый флагманский кроссовер прошел испытания в российских условиях
Гибридный Wey V9X прошел прошел климатические...
Эти внедорожники могут ездить на трех колесах
15 мая
Эти внедорожники могут ездить на трех колесах
BYD показала возможности новой подвески DiSus-P...

АВТОВАЗ отреставрировал Ниву, поставившую мировой рекорд (видео)

Музей АВТОВАЗа показал отреставрированную Ниву, покорившую Тибетское плато

Расположенный в Тольятти Музей АВТОВАЗа провел реставрацию Нивы, которая вошла в мировую историю, сообщает пресс-служба автогиганта.

Рекомендуем
Почему вазовскую Ниву назвали именно так?

Машина знаменита тем, что поднялась на высоту 5726 метров над уровнем моря, побив мировой рекорд того времени. Эта длиннобазная Нива ВАЗ-2131 в 1999 году стала участником высокогорной экспедиции «Тибет-99» и покорила Тибетское плато в Гималаях. Российский внедорожник поднялся на рекордную высоту своим ходом, без использования лебедок или тросов.

В экипаж входили российские альпинисты-автолюбители Георгий Котов, Сергей Тюльпанов и Александр Дубовиков, а также американец Джеф Шеа. Существует официальный сертификат о восхождении, выданный китайскими властями. Помимо этой белой Нивы, в «Тибет-99» участвовала еще одна ВАЗ-2131 цвета «баклажан» и белый минивэн ВАЗ-2120 Надежда. Все машины готовились к восхождению в Опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Установленный Нивой рекорд продержался довольно долго: только в 2007-м чилийцы Гонзало Браво и Эдуардо Канале на доработанном Suzuki Samurai 1986 года заехали на 6688 метров вулкана Охос-дель-Саладо. Там же установлен и современный рекорд: в 2023-м трехкратный чемпион Ле-Мана Ромена Дюма, управляя Porsche 911 Carrera 4S, поднялся на 6734 метра. Правда, в отличии от Нивы, тот Порше был существенно модифицирован.

А белая Нива после детальной реставрации, начавшейся еще в прошлом году, заняла свое место в экспозиции Музея АВТОВАЗа.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
15.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+102