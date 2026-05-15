АВТОВАЗ отреставрировал Ниву, поставившую мировой рекорд (видео)

Музей АВТОВАЗа показал отреставрированную Ниву, покорившую Тибетское плато

Расположенный в Тольятти Музей АВТОВАЗа провел реставрацию Нивы, которая вошла в мировую историю, сообщает пресс-служба автогиганта.

Машина знаменита тем, что поднялась на высоту 5726 метров над уровнем моря, побив мировой рекорд того времени. Эта длиннобазная Нива ВАЗ-2131 в 1999 году стала участником высокогорной экспедиции «Тибет-99» и покорила Тибетское плато в Гималаях. Российский внедорожник поднялся на рекордную высоту своим ходом, без использования лебедок или тросов.

В экипаж входили российские альпинисты-автолюбители Георгий Котов, Сергей Тюльпанов и Александр Дубовиков, а также американец Джеф Шеа. Существует официальный сертификат о восхождении, выданный китайскими властями. Помимо этой белой Нивы, в «Тибет-99» участвовала еще одна ВАЗ-2131 цвета «баклажан» и белый минивэн ВАЗ-2120 Надежда. Все машины готовились к восхождению в Опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа.

Установленный Нивой рекорд продержался довольно долго: только в 2007-м чилийцы Гонзало Браво и Эдуардо Канале на доработанном Suzuki Samurai 1986 года заехали на 6688 метров вулкана Охос-дель-Саладо. Там же установлен и современный рекорд: в 2023-м трехкратный чемпион Ле-Мана Ромена Дюма, управляя Porsche 911 Carrera 4S, поднялся на 6734 метра. Правда, в отличии от Нивы, тот Порше был существенно модифицирован.

А белая Нива после детальной реставрации, начавшейся еще в прошлом году, заняла свое место в экспозиции Музея АВТОВАЗа.