В России растет спрос на подержанные грузовые машины

«Автостат»: в I квартале в России купили 52 247 подержанных грузовых автомобилей

В России продолжает расти спрос на подержанную грузовую технику. Как подсчитали в агентстве « АВТОСТАТ», за первые три месяца 2026-го жители страны оформили сделки на 52 247 единиц таких машин. Причём по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – а тогда купили 48 276 грузовиков – прирост достиг 8,2%.

Четвёртую часть всего объёма «вторички» в этом сегменте уверенно занял КАМАЗ – бренд разошёлся тиражом в 12,3 тысячи экземпляров. Следом идёт ещё один отечественный производитель, ГАЗ, с результатом 4 тысячи проданных единиц.

Вот что интересно: тройку замкнула шведская Volvo, которая среди иномарок оказалась самой востребованной – её выбрали 3,1 тысячи покупателей. Кстати, столько же, по 3,1 тысячи штук, у китайского SHACMAN, который расположился на четвёртой строчке. Замыкает пятёрку лидеров белорусский МАЗ с показателем 2,8 тысячи машин.

Если смотреть на конкретные модели, то картина немного меняется. Лидирует тут Volvo FH – фуру в разобранном состоянии брали 2,2 тысячи раз. На втором месте SITRAK C7H с результатом 2,1 тысячи единиц. А вот дальше идут сразу три модели «КАМАЗа»: KAMAZ 65115 (1,7 тыс. шт.), KAMAZ 43118 (1,6 тыс. шт.) и KAMAZ 5490 (1,6 тыс. шт.).

