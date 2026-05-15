Всю ночь по Москве на Атоме — как он едет? А заряда хватит?
Разработчики электромобиля Атом провели безостановочный заезд по ночной Москве
Команда проекта Атом отчиталась о ходе работ: подготовка электромобиля к массовому производству находится «на финишной прямой».
«Инженеры завершают последние калибровки на предсерийных образцах и привлекают к этой работе коллег из других подразделений. В этот раз помочь им вызвался директор по развитию продукта Дмитрий Осипов, который устроил заезд по ночной Москве. Он оценивал ходовые качества Атома и запас хода, а заодно проверил, как работает система мониторинга состояния водителя», – сообщила пресс-служба проекта.
В задачу входило проехать не менее 350 километров, наматывая круги по Третьему транспортному кольцу ночной столицы. Что получилось на самом деле – смотрим в видео.
Источник: АТОМ
15.05.2026
