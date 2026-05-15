Новый Haval F7: сколько он стоит и как оснащен

В РФ начались продажи обновленного кроссовера Haval F7 2026 модельного года

Компания «Грейт Волл Мотор Рус» официально запустила продажи обновленного паркетника Haval F7 на российском рынке. Самая доступная версия – переднеприводная с 1,5-литровым мотором в оснащении «Оптимум» – оценивается в 3 млн рублей.

Полный привод и двигатель объемом 2,0 литра обойдутся уже в 3,4 млн рублей. Если же захочется максимальной комплектации «Техно+», готовьте 3,8 млн.

Под капотом у машины второго поколения модернизированные агрегаты на 150 и 200 лошадиных сил. В паре с ними работает новая 7-ступенчатая роботизированная коробка с «мокрым» двойным сцеплением. По салону тоже есть заметные доработки: руль стал толще, для электростояночного тормоза вынесли отдельную кнопку, а беспроводная зарядка для телефона выдает 50 Вт и оснащена охлаждением. В дорогих версиях передние кресла регулируются электроникой по восьми направлениям.

Что касается мультимедийной системы – экран научили разбивать на несколько зон. Это удобно: можно одновременно вывести настройки климата, музыку, погоду и технические параметры авто. Список дополнительного оборудования включает панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, вентиляцию передних сидений, адаптивный круиз-контроль и полный пакет ассистентов безопасности – AEB, FCW, BSM, RCTA, LDW, LKA и не только.

Собирают кроссовер в Тульской области. Производитель заявляет усиленную обработку от коррозии и специальный зимний пакет. В него входят обогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и задних кресел. Плюс увеличенный аккумулятор и бачок омывателя большего объема.