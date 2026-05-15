Новый Haval F7: сколько он стоит и как оснащен

В РФ начались продажи обновленного кроссовера Haval F7 2026 модельного года

Компания «Грейт Волл Мотор Рус» официально запустила продажи обновленного паркетника Haval F7 на российском рынке. Самая доступная версия – переднеприводная с 1,5-литровым мотором в оснащении «Оптимум» – оценивается в 3 млн рублей.

Под капотом у машины второго поколения модернизированные агрегаты на 150 и 200 лошадиных сил. В паре с ними работает новая 7-ступенчатая роботизированная коробка с «мокрым» двойным сцеплением. По салону тоже есть заметные доработки: руль стал толще, для электростояночного тормоза вынесли отдельную кнопку, а беспроводная зарядка для телефона выдает 50 Вт и оснащена охлаждением. В дорогих версиях передние кресла регулируются электроникой по восьми направлениям.

Haval F7

Что касается мультимедийной системы – экран научили разбивать на несколько зон. Это удобно: можно одновременно вывести настройки климата, музыку, погоду и технические параметры авто. Список дополнительного оборудования включает панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, вентиляцию передних сидений, адаптивный круиз-контроль и полный пакет ассистентов безопасности – AEB, FCW, BSM, RCTA, LDW, LKA и не только.

Собирают кроссовер в Тульской области. Производитель заявляет усиленную обработку от коррозии и специальный зимний пакет. В него входят обогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и задних кресел. Плюс увеличенный аккумулятор и бачок омывателя большего объема.

Источник:  Haval
Ушакова Ирина
Фото:Haval
15.05.2026 
Отзывы о Haval F7 (5)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
симпатичный
Недостатки:
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Комментарий:
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.
-64