Более 100 человек заплатят штраф за безбилетный проезд в городском транспорте

132 безбилетника выявили контролеры на маршрутах у станции метро «Фили»

14 мая прошла усиленная проверка у станции метро «Фили». Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» вместе с сотрудниками полиции проверили более 1,8 тыс. проездных билетов у пассажиров 61 автобуса. В результате выявили 132 безбилетника. Каждому выписали штраф — 5 тыс. руб. Одного нарушителя доставили отделение.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Мы продолжаем выявлять тех, кто не оплачивает проезд в наземном транспорте. 14 мая прошла проверка у станции метро «Фили». Доля безбилетников здесь снизилась на 16% в сравнении с прошлым годом. Призываем всех пассажиров оплачивать проезд при входе в наземный транспорт даже при коротких поездках.

Пополнять проездной билет следует заранее, а также прикладывать его сразу при входе, дождавшись зеленой галочки на валидаторе. При отсутствии у нарушителя документов во время проверки сотрудники полиции могут доставить его в ближайший отдел для установления личности.

Штраф за безбилетный проезд

С 9 января 2026 года штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты составляет 5 тыс. руб. Оплатить его нужно в течение 60 дней.

При просрочке штраф увеличивается в 2 раза, а дело передают судебным приставам.

Пассажир всегда может обжаловать постановление об административном правонарушении в течение 10 дней с момента его вручения.

Источник:  Пресс-служба Транспортного комплекса города Москвы
Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба Транспортного комплекса города Москвы
15.05.2026 
