Китайский гигант BYD захватывает европейские заводы: что это значит для рынка

BYD подтвердила переговоры о покупке заводов в Италии и других странах

Китайский производитель электромобилей BYD официально признал факт переговоров с европейскими автоконцернами. Речь идёт о возможности приобретения или аренды уже существующих производственных площадок в Европе, в том числе на территории Италии.

На деле, как пояснил вице-президент BYD Ли Кэ, диалог ведётся не только со Stellantis, но и с целым рядом других крупных игроков европейского автопрома. Суть переговоров сводится к одному: китайцам нужны свободные мощности на уже действующих предприятиях. Строить новые заводы с нуля – слишком долго и дорого, а задача BYD – как можно быстрее получить собственную производственную базу в регионе.

Каких-либо деталей о возможных сделках компания пока не раскрывает. Ни точные сроки, ни стадия обсуждений – всё это остаётся за кадром. В BYD лишь ещё раз подчеркнули, что информация о таких контактах соответствует действительности, но от дальнейших комментариев пока воздерживаются.

Параллельно с поиском заводов BYD готовит для европейцев принципиально новую продуктовую линейку. Модели будут разрабатывать с учётом местных вкусов и требований, а наращивать портфолио планируют в течение ближайших трёх лет. Кстати, первой ласточкой станет подключаемый гибрид Dolphin G – его премьеру ждут уже в следующем месяце.

По сути, Dolphin G – это гибридная версия знакомого китайского электрического хетчбэка Dolphin. Машина создана специально для европейского рынка, и именно с неё начнётся масштабное расширение локального модельного ряда BYD в Старом Свете.