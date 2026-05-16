Из России китайские автопроизводители двинули на Европу

Китай начал автомобильную экспансию в Европу. Автогигант BYD скупает европейские заводы. Первыми жертвами китайского «дракона» станут итальянские предприятия концерна Stellentis. BYD планирует приобрести и другие недозагруженные предприятия Старого Света. Напомним, что в объединение S t ellantis входят Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall.

Замена «Оки» из Белоруссии

Пустующую нишу микроавтомобилей скоро заполнит модель FAW Bestune Xiaoma, которую начали продавать в Белоруссии. Разумеется, это электромобиль, длина которого меньше «Оки» - всего три метра. Мощность двигателя – 41 л.с. Запас хода на одном заряде - 222 км. Сегодня в Белоруссии — завтра в России. В переводе на наши рубли цена малыша составляет 660 тысяч целковых.

Ценовой удар от параллельного импорта

Российский автопром теряет свое главное конкурентное преимущество — ценовую доступность. В России начались параллельные продажи новых Volkswagen Bora, которые дешевле «Москвича» и «Весты». Минимально за машину просят 1 600 000 рублей. Мощность моторов - менее 160 «лошадей» и не попадает под дополнительное налогообложение. За эти деньги новый Volkswagen Bora доставят во Владивосток «под ключ». За указанную стоимость клиент получит седан в комплектации Premium Edition со 150-сильным турбомотором и 7-семиступенчатым «роботом».

Рамная Toyota за два миллиона

Компания Toyota начала продажи самого компактного рамного внедорожника по цене от двух миллионов рублей. «Разборка недели» уже показывала Land Cruiser FJ в обзоре Токийского автосалона. На домашнем рынке автомобиль доступен по цене от 4,5 млн. йен, то есть чуть более двух миллионов на наши кровно заработанные. Ждем параллельные поставки.

Первая модель Esteo

Новый игрок на отечественном авторынке – марка Esteo – рассекретила свой дебютный автомобиль. Речь идёт о среднеразмерном полноприводном внедорожнике с индексом MX. Габариты машины: 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Колесная база при этом составляет 2800 мм. Под капотом у новинки – 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 197 л.с. Работает он в паре с классической 8-ступенчатой АКП. Дорожный просвет составляет 210 мм. Производство внедорожника развернут по методу полного цикла. На российский рынок модель выходит летом.

