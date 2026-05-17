Гаишники проверили мочу водителя на наркотики прямо в патрульной машине

В Подмосковье сотрудники ДПС провели тест на наркотики в багажнике автомобиля

В Московской области разгорается скандал после того, как водителя каршеринга проверили на наркотики прямо на обочине, используя в качестве лаборатории багажник патрульной машины.

По информации источника, всё началось с рядовой остановки автомобиля. После проверки документов инспекторы ДПС заявили, что в рамках акции « Нетрезвый водитель» мужчина обязан сдать анализ на психотропные вещества. Правда, везти его в медучреждение не стали – процедуру решили провести на месте. Водителю предложили справить нужду за ближайшими кустами, которые полицейские, по его словам, называли «кустики».

Получив образец, сотрудник дорожной полиции достал из сумки тест-прибор и аккуратно опустил его в стакан с мочой. Всё это происходило прямо в багажнике патрульного автомобиля. К счастью для водителя, экспресс-диагностика не выявила наркотиков, и после пары формальных вопросов его отпустили.

В главке МВД по Подмосковью уже инициировали служебную проверку. Действиям инспекторов, которые решили обойтись без нарколога и медицинского учреждения, предстоит дать правовую оценку.

Между прочим, это происходит на фоне недавнего упрощения правил освидетельствования. Госдума приняла поправки, по которым для отстранения водителя и задержания авто теперь не нужно составлять кучу бумаг. Раньше процедура требовала от трех до пяти документов, и законодатели сочли её избыточной.