Российским школьникам расскажут о ДТП и ОСАГО на уроках «Разговоры о важном»

Темы о ДТП и ОСАГО могут включить в программу «Разговоры о важном» с 15 мая

Судя по всему, в школьную программу «Разговоры о важном» могут добавить совершенно новый блок – о безопасности на дорогах и нюансах оформления ОСАГО. Такая инициатива обсуждается на самом высоком уровне, и её поддержали сразу несколько профильных ведомств.

По данным источников в Министерстве просвещения, соответствующие предложения поступили со стороны ГАИ и представителей страхового сообщества. Идея заключается в том, чтобы в доступной форме объяснять детям не только теорию дорожного движения, но и практические аспекты: как вести себя при аварии, зачем нужна страховка и как правильно действовать, если ты стал свидетелем ДТП.

Некоторые школы в порядке эксперимента уже запустили такие занятия. Дети, кстати, реагируют живо – тема для них оказывается на удивление актуальной. Ведь многие уже крутятся за рулём велосипедов и самокатов, а кто-то и вовсе начинает подумывать о получении водительских прав сразу после школы. Причём педагоги отмечают: подобные уроки помогают снизить уровень аварийности среди подростков.

Пока неизвестно, войдёт ли этот блок в программу повсеместно с нового учебного года или только в качестве факультатива. В любом случае, инициатива выглядит логичным шагом – жизнь на дорогах становится интенсивнее, а разъяснять базовые правила лучше с детства.