На рынок вышел новый крупный седан дешевле миллиона: подробности

Changan Eado Classic Edition вышел на рынок Китая с ценой 943 тыс. рублей

На китайском рынке начались продажи седана Changan Eado в версии Classic Edition. За новинку просят от 87 900 юаней (943 тыс. рублей). Причём в первые дни покупателям обещают дополнительные скидки – базовую версию можно взять за 64 900 юаней. Если пересчитать по текущему курсу, это около 700 000 рублей.

Changan Eado

В длину машина тянет на 4770 мм при колёсной базе 2765 мм. Ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм. Под капотом прячется турбомотор объёмом 1,5 литра – он использует непосредственный впрыск под высоким давлением (500 бар). Заявленный расход в смешанном цикле – 6,4 литра на «сотню». Мощность – 192 л.с., крутящий момент – 310 Нм.

Интерьер Changan Eado

Трансмиссия – 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Внешность почти не изменилась: всё та же крупная безрамочная решётка радиатора, вытянутые светодиодные фары и агрессивный передний бампер.

В салоне внимание притягивает вертикальный сенсорный экран диагональю 13,2 дюйма по центру передней панели. За спортивным рулём установлен узкий цифровой приборный щиток на 10,25 дюйма. В базе: камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», ассистент парковки задним ходом, аудиосистема на шесть динамиков и встроенный видеорегистратор.

Лежнин Роман
Фото:Changan
17.05.2026 
