Honda тайно разрабатывает огромный внедорожник для конкуренции с Land Cruiser

Honda выпустит крупноразмерную модель следующего поколения, оснащённую новым V6

Honda серьёзно нацелилась на нишу полноразмерных внедорожников, где безраздельно правит легендарный Land Cruiser. Инсайдом поделилось издание The Drive, проанализировав свежую стратегию японского концерна. Этот документ, получивший название «Резюме брифинга по автомобильному бизнесу Honda 2026 года», появился как раз после отказа компании от ряда электромобильных проектов.

Самая интригующая деталь в этой презентации – упоминание совершенно новой силовой структуры. Речь идёт о свежей платформе для гибридов, которую будут агрегатировать с бензиновым двигателем V6. Но главное – в слайдах чётко обозначено намерение представить «крупноразмерную модель следующего поколения». Этот внедорожник получит не только новую V-образную «шестёрку», но и современные гибридные установки, что расширяет его возможности в разных условиях.

Позиционирование выглядит весьма амбициозно. В документации прямо указано, что машина относится к «D-сегменту или выше». Тут стоит вспомнить, что нынешний трёхрядный Honda Pilot – э =то как раз типичный представитель D-класса (среднеразмерные SUV). Логика подсказывает: новинка окажется физически крупнее Pilot, вплотную приблизившись по габаритам и статусу к тому же Toyota Land Cruiser. По сути, Honda нацелилась на прямую схватку с «Крузаком», что раньше казалось маловероятным.

Что касается внешности, тут пока только домыслы, но не без оснований. На слайде мелькнул концептуальный эскиз, и автор статьи предполагает: в угоду современным трендам и опираясь на успех нынешнего Passport (особенно в версии TrailSport), дизайн сделают максимально брутальным. Учитывая, как хорошо рынок принял грубоватые линии последних моделей, такой ход выглядит логичным.