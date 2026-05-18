Почему россияне массово скупали новые машины в апреле

Эксперт Шапринский объяснил рост авторынка в апреле 2026 года

Российский авторынок в апреле 2026-го показал лучший результат с начала года. По информации аналитического агентства « Автостат», за месяц было реализовано 117,5 тыс. новых легковых машин. Цифра на 12,7% превышает мартовские показатели и на 15,1% больше, чем год назад.

Коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский уверен: рост обусловлен целым рядом факторов. Во-первых, весна в этом году выдалась ранняя, и после зимнего затишья накопился отложенный спрос. Во-вторых, покупатели окончательно смирились с новыми ценами, которые раньше тормозили продажи. Сыграла роль и доступность кредитов – ключевая ставка пошла вниз, что сделало займы заметно дешевле. Плюс, многие избавлялись от депозитов: доходность по вкладам падает, люди направили эти деньги на крупные приобретения, ожидая дальнейшего снижения ставок.

Директор по продажам «Рольф» Николай Иванов называет апрельский результат позитивным, но спешить с выводами не советует. По его словам, рост в годовом исчислении во многом объясняется эффектом низкой базы – апрель 2025-го выдался слабым. «Сейчас мы, скорее, видим стабилизацию, чем полноценное восстановление. Рынок вышел на более ровную динамику после волатильного периода, но пока речь идет о траектории примерно 1,3 млн автомобилей в годовом выражении. Для полноценного восстановления рынок должен приблизиться к уровню около 2 млн новых машин в год», – комментирует он.

Источник: autostat.ru
Ушакова Ирина
18.05.2026 
