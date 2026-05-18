Владельцам автомобилей новой марки обеспечат сервис уровня премиум

Новый автобренд Esteo запускает программу помощи на дорогах с эвакуацией

Программа помощи на дорогах российского премиального бренда ESTEO, созданного в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, задает высокие стандарты премиального сервиса в индустрии.

В случае необходимости клиентам доступна опция оперативного выезда мобильной группы для решения технических задач любой сложности. Зона охвата сервиса составляет 200 километров от административных границ городов присутствия дилеров бренда.

В ситуациях, когда ремонт на месте невозможен, ESTEO обеспечивает эвакуацию автомобиля и такси для владельца в наиболее удобный для него дилерский центр. Если устранение неисправности требует времени, возможна компенсация размещения в гостинице для водителя и пассажиров. Кроме того, владельцам доступна услуга аварийного комиссара для оформления всех необходимых документов при ДТП.

Ключевым приоритетом бренда ESTEO является предоставление эталонного сервиса, гарантированного высоким уровнем экспертизы специалистов. Именно поэтому особое внимание уделено заботе о клиенте: услуга «Автоконсьерж» предлагает доставку автомобиля в официальный сервис и обратно.

С июня 2026 года планируется интеграция технического обслуживания в цифровую среду через единое мобильное приложение ESTEO. Владельцы автомобилей марки смогут записываться на сервисное обслуживание и тест-драйвы, а также иметь доступ к телематике.

