#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Перечислены простые правила, которые спасут кошелек при подготовке авто к лету
18 мая
Перечислены простые правила, которые спасут кошелек при подготовке авто к лету
Подготовка авто к лету-2026: как сэкономить на...
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории
18 мая
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории
ВАЗ-2106: история культовой модели Жигулей,...
Интерьер Mitsubishi Pajero Sport
18 мая
Проверенный рамный «японец» вернулся на российский рынок с очень приятной ценой
Новые Mitsubishi Pajero Sport из ОАЭ продаются...

Почти 800 грузовиков Foton отзывают в России: названа причина

Foton отзывает в РФ 775 грузовиков Galaxy из-за проблем со светом и тормозами

Российское подразделение Foton – компания «Стеллар Мотор Рус» – запускает масштабную отзывную кампанию. Под нее попадают 775 тягачей Galaxy, которые еще не успели поставить на учет в ГИБДД.

Рекомендуем
Эвакуируют ли машину, закрывающую съезд с тротуара на дорогу?

О решении стало известно из официального сообщения Росстандарта. Там пояснили, что ранее проверки выявили ряд нарушений. Из-за этого действие сертификата соответствия на эти машины даже приостанавливали. Ключевая претензия – несоответствие грузовиков определенным требованиям правил ООН.

Перечень работ для каждого отзываемого автомобиля довольно обширный. Производитель планирует заменить боковые светоотражатели и таблички с данными изготовителя. Также предстоит откалибровать ручной тормоз и проверить герметичность впускного патрубка турбокомпрессора. Отдельно специалисты проконтролируют работу системы вызова экстренных служб и устранят найденные неполадки. Помимо технических моментов, программа включает исправление документарных ошибок.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как сообщили в компании «Стеллар Мотор Рус», все владельцы машин из отзывного списка получат уведомления. Им предложат приехать в официальные дилерские центры, где проведут весь комплекс ремонтных работ. Важный момент: для клиентов все услуги будут абсолютно бесплатными.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Росстандарт
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:dpa/picture-alliance
Количество просмотров 16
18.05.2026 
Фото:dpa/picture-alliance
Поделиться:
Оцените материал:
0