В России появилось VIP-такси с роскошным салоном

«Соллерс» представил люкс-версию минивэна SP7 с гигантским телевизором внутри

Компания «Соллерс» представила предсерийную версию минивэна Sollers SP7 (СП7) в эксклюзивном исполнении – оно адресовано организаторам бизнес-перевозок и VIP-трансферов.

Машина четырехместная – в задней части салона лишь два комфортабельных места взамен стандартных пяти. Кресла оснащены электроприводом спинки и оттоманкой для ног, а также функциями подогрева, вентиляции и многоступенчатого массажа. А перед пассажирами – встроенный в салонную перегородку LCD-монитор диагональю 43", который можно поднять или опустить.

Между креслами – центральная консоль с планшетом, через который можно связаться с водителем, а также управлять дверями и окнами. Мультимедийная система задней части салона поддерживает подключение внешних устройств.

Впереди комфорта тоже достаточно: сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, цифровая панель и экран мультимедиа (по 12,3"), разъемы USB, Type-C, беспроводная зарядка.

Также в комплектации – светодиодная оптика, бесключевой доступ, трехзонный климат, зеркала с подогревом, электроприводом и складыванием, подогревы руля и лобового стекла, электростеклоподъемники, передние и задние парктроники, литые диски 18".

В отделке использованы кожа и замша, есть шторки на всех окнах и контурная RGB-подсветка салона. Минивэн оборудован обширным комплексом систем активной и пассивной безопасности, от ABS до адаптивного круиза-контроля. По силовому агрегату – 2.0 турбо на 237 л.с. и в паре с 8АКП.

Дилеры Sollers начнут принимать заказы на люкс-версию SP7 уже 1 июня. Цены пока не называют.