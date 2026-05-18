#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории
18 мая
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории
ВАЗ-2106: история культовой модели Жигулей,...
Интерьер Mitsubishi Pajero Sport
18 мая
Проверенный рамный «японец» вернулся на российский рынок с очень приятной ценой
Новые Mitsubishi Pajero Sport из ОАЭ продаются...
Интерьер Tank 400
18 мая
В России резко подешевел популярный рамный внедорожник
Цены на Tank 400 2025 года выпуска в России...

В России появилось VIP-такси с роскошным салоном

«Соллерс» представил люкс-версию минивэна SP7 с гигантским телевизором внутри

Компания «Соллерс» представила предсерийную версию минивэна Sollers SP7 (СП7) в эксклюзивном исполнении – оно адресовано организаторам бизнес-перевозок и VIP-трансферов.

Рекомендуем
Новый отечественный семейный минивэн, наконец, вышел на рынок: подробности

Машина четырехместная – в задней части салона лишь два комфортабельных места взамен стандартных пяти. Кресла оснащены электроприводом спинки и оттоманкой для ног, а также функциями подогрева, вентиляции и многоступенчатого массажа. А перед пассажирами – встроенный в салонную перегородку LCD-монитор диагональю 43", который можно поднять или опустить.

Между креслами – центральная консоль с планшетом, через который можно связаться с водителем, а также управлять дверями и окнами. Мультимедийная система задней части салона поддерживает подключение внешних устройств.

В России появилось VIP-такси с роскошным салоном

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Впереди комфорта тоже достаточно: сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, цифровая панель и экран мультимедиа (по 12,3"), разъемы USB, Type-C, беспроводная зарядка.

Также в комплектации – светодиодная оптика, бесключевой доступ, трехзонный климат, зеркала с подогревом, электроприводом и складыванием, подогревы руля и лобового стекла, электростеклоподъемники, передние и задние парктроники, литые диски 18".

В России появилось VIP-такси с роскошным салоном

В отделке использованы кожа и замша, есть шторки на всех окнах и контурная RGB-подсветка салона. Минивэн оборудован обширным комплексом систем активной и пассивной безопасности, от ABS до адаптивного круиза-контроля. По силовому агрегату – 2.0 турбо на 237 л.с. и в паре с 8АКП.

Дилеры Sollers начнут принимать заказы на люкс-версию SP7 уже 1 июня. Цены пока не называют.

В России появилось VIP-такси с роскошным салоном

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:«Соллерс»
Количество просмотров 10
18.05.2026 
Фото:«Соллерс»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Sollers SP7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв