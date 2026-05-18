Кто из знаменитостей вызывает максимальное доверие у владельцев иномарок?

Лера Кудрявцева возглавила рейтинг доверия владельцев иномарок по версии РОМИР

Свежие данные исследования РОМИР проливают свет на то, кого из публичных персон владельцы иностранных автомобилей ценят больше всего. Компания представила весенний аффинитивный индекс, который измеряет не просто узнаваемость, а эмоциональную связь аудитории с медийными фигурами. Этот инструмент, по сути, позволяет брендам понять, кто из знаменитостей будет наиболее органично смотреться в их рекламных кампаниях.

Лидером рейтинга стала телеведущая Лера Кудрявцева. Вторую строчку занял журналист Андрей Норкин, а замкнула тройку лидеров Екатерина Андреева. Вообще, десятка получилась довольно пёстрой: туда вошли Дмитрий Певцов, Дмитрий Киселев, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Компанию им составили Павел Воля, Маргарита Симоньян и Борис Корчевников.

Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР:

– Аффинитивный индекс позволяет увидеть не просто уровень узнаваемости публичной персоны, а степень эмоциональной близости с конкретной аудиторией. Владельцы иностранных автомобилей демонстрируют достаточно широкий спектр медиапредпочтений: в поле доверия одновременно присутствуют телеведущие, представители шоу-бизнеса, журналистики и индустрии развлечений. Для брендов это важный ориентир при выборе коммуникационных лиц и построении более точных рекламных стратегий.

На фоне серьёзной трансформации авторынка владельцы импортных машин всё ещё формируют отдельную потребительскую среду со своими ценностями и привычками. Их медиапредпочтения и модели потребления контента заметно отличаются. Чтобы достучаться до такой аудитории, брендам приходится учитывать её ожидания и уровень доверия к конкретным персонам. Подобные исследования как раз и помогают компаниям лучше понимать своего конечного покупателя и выстраивать более точные стратегии коммуникации.

