Кто из знаменитостей вызывает максимальное доверие у владельцев иномарок?
Свежие данные исследования РОМИР проливают свет на то, кого из публичных персон владельцы иностранных автомобилей ценят больше всего. Компания представила весенний аффинитивный индекс, который измеряет не просто узнаваемость, а эмоциональную связь аудитории с медийными фигурами. Этот инструмент, по сути, позволяет брендам понять, кто из знаменитостей будет наиболее органично смотреться в их рекламных кампаниях.
Лидером рейтинга стала телеведущая Лера Кудрявцева. Вторую строчку занял журналист Андрей Норкин, а замкнула тройку лидеров Екатерина Андреева. Вообще, десятка получилась довольно пёстрой: туда вошли Дмитрий Певцов, Дмитрий Киселев, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Компанию им составили Павел Воля, Маргарита Симоньян и Борис Корчевников.
Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР:
– Аффинитивный индекс позволяет увидеть не просто уровень узнаваемости публичной персоны, а степень эмоциональной близости с конкретной аудиторией. Владельцы иностранных автомобилей демонстрируют достаточно широкий спектр медиапредпочтений: в поле доверия одновременно присутствуют телеведущие, представители шоу-бизнеса, журналистики и индустрии развлечений. Для брендов это важный ориентир при выборе коммуникационных лиц и построении более точных рекламных стратегий.
На фоне серьёзной трансформации авторынка владельцы импортных машин всё ещё формируют отдельную потребительскую среду со своими ценностями и привычками. Их медиапредпочтения и модели потребления контента заметно отличаются. Чтобы достучаться до такой аудитории, брендам приходится учитывать её ожидания и уровень доверия к конкретным персонам. Подобные исследования как раз и помогают компаниям лучше понимать своего конечного покупателя и выстраивать более точные стратегии коммуникации.
