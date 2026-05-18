Поездки перестанут быть рутиной: новый российский бренд обещает нечто большее
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
Начались продажи большого Changan за миллион рублей: подробности
Покупатели машин засудили Toyota за неадекватно высокие цены: подробности

Клиенты в США подали иск к Toyota за переложенные на них таможенные издержки

Американские автовладельцы решили судиться с Toyota. В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, утверждается: таможенные пошлины, введенные администрацией Трампа, привели к необоснованному росту цен на машины – и это несправедливо по отношению к покупателям. Один из истцов, кстати, житель того самого штата, требует от компании вернуть ему немалую часть стоимости купленного автомобиля.

Юристы, представляющие интересы клиентов, настаивают: если Toyota всё-таки отсудит у правительства США уплаченные пошлины, то часть этих денег по праву должна достаться покупателям. Причём сама компания уже потеряла миллиарды, несмотря на рекордную выручку и хорошие продажи.

Напомним, что в 2025 году при Трампе ввели повышенные пошлины на импорт – под раздачу попали и японские авто, и запчасти. Машины из Японии облагались сбором в 27,5%, позже ставку снизили до 15%. Для японских производителей это обернулось серьёзными убытками.

По данным Nikkei, за полгода – с апреля по сентябрь 2025-го – семь крупнейших японских автокомпаний потеряли почти 10 млрд долларов прибыли. И всё из-за трамповских пошлин.

По Toyota эти сборы ударили особенно больно: в 2026 финансовом году они фактически уничтожили региональную прибыль. В итоге операционный убыток марки вплотную приблизился к 2 млрд долларов. Компания не стала терпеть – вместе с ещё несколькими японскими гигантами она подала в суд на администрацию Трампа. Требование: признать пошлины незаконными и вернуть всё до копейки.

Теперь к ним присоединились и простые американцы. Коллективный иск, поданный в Калифорнии, как раз об этом: покупатели считают, что могут претендовать на часть денег, которые Toyota взыщет с государства.

Правда, касается он только тех, кто купил или взял в лизинг машину Toyota в период с февраля 2025-го по февраль 2026-го. Адвокаты подчёркивают: компания пока вообще не заявляла, будет ли она возвращать людям деньги, если пошлины ей вернут.

Добьются ли истцы компенсации – вопрос открытый. Даже если суды заставят власти США отдать пошлины, распределить эти средства между покупателями станет сущим кошмаром и с юридической, и с логистической точки зрения. Пока в выигрыше, скорее всего, останутся одни юристы.

Источник: Авто Mail
Лежнин Роман
Фото: Flickr
18.05.2026 
