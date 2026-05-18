Редчайшая заднемоторная Tatra обнаружена в продаже в РФ: сколько за нее просят?

В России продают заднемоторную Tatra T603 1971 года выпуска за 2,8 млн рублей

В Волгограде выставили на продажу редчайший автомобиль – заднемоторный седан Tatra T603 1971 года выпуска. Продавец оценил его в 2,8 миллиона рублей. Под капотом у него стоит V8 с воздушным охлаждением, и, как отмечает владелец, машина прошла полную реставрацию с последующей обкаткой.

При восстановлении старались придерживаться заводской спецификации настолько, насколько это вообще было возможно. Кузов перекрасили, обновили хромированные детали – в итоге Tatra, по словам продавца, максимально близка к оригинальному состоянию. Заявленный пробег – смешные 50 тысяч километров, и автомобиль уже стоит на учёте в ГАИ.

Tatra T603 1971
Кстати, сам по себе Tatra T603 – это настоящая легенда. Представительский седан с заднемоторной компоновкой выпускали в Чехословакии почти двадцать лет, с 1956 по 1975 год.

Под капотом сзади скрывается 2,5-литровый «воздушник» V8, который работает в паре с четырёхступенчатой «механикой». Габариты у машины солидные: длина – 5065 мм, а колёсная база – 2748 мм. Правда, за такую цену и с такой историей это скорее коллекционный экспонат, чем повседневное авто.

Источник:  Auto.ru
Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 3
18.05.2026 
Фото:Auto.ru
