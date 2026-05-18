Эксперты сравнили SKM M7 от АВТОВАЗа с Sollers SF1, Foton View и Соболем NN

Эксперт Федоров: основным соперником SKM M7 станет Sollers SF1

АВТОВАЗ объявил о начале отгрузок автомобилей М7 в дилерскую сеть Lada Business. Стартовая цена — 2 863 000 рублей за исполнение цельнометаллический фургон (ЦМФ). Эксперты оценили перспективы автомобиля. Блогер Сергей Захаров назвал цены на новое семейство SKM от АВТОВАЗа вполне конкурентными.

«Если АВТОВАЗ сможет обеспечить понятный сервис, запчасти и нормальную остаточную стоимость, у модели есть шанс заинтересовать малый бизнес, которому Largus уже маловат», – отметил специалист.

Автоэксперт Павел Федоров, в свою очередь, полагает, что главным соперником SKM M7 в этом ценовом диапазоне станет Sollers SF1.

«Самый прямой конкурент при такой цене здесь – Sollers SF1, затем это также Foton View и только потом, наверное, семейство ГАЗ «Соболь». Потому что SKM M7 - это машина компактная, она с низкой крышей, она проходит для доставки «последней мили», заездов в городские паркинги. При этом, если посмотреть на Sollers SF1, то характеристики очень похожи. Отдача двигателей - 2 литра и 137 л. с. у SKM M7 и 1,5 литра и 136 л. с. у Sollers SF1.И по габаритам модели очень похожи», – заявил эксперт.

Вот только озвученную АВТОВАЗом цену на SKM M7 Федоров преимуществом не считает.

«Sollers стоит от 2 150 000 рублей, SKM M7 при стартовой цене – 2 863 000 рублей, гораздо дороже. Если мы говорим про коммерческий транспорт, здесь решает не только начальная стоимость, но также стоимость лизинга, потому что в основном такая техника покупается в лизинг или в кредит. И третье – стоимость ТО. По всем этим параметрам вариант от Sollers выглядит более выгодным. Он также полностью локализован и уже больше года продается», – отметил Федоров.

Впрочем, у АВТОВАЗа есть несколько сильных козырей, которые способны переломить ситуацию. В первую очередь – дилерская сеть.

«У АВТОВАЗа есть мощная дилерская сеть. Если сравнить дилерскую сеть "Соллерса" и АВТОВАЗа, то у АВТОВАЗа дилерская сеть будет крупнее, это факт. Я допускаю, что АВТОВАЗ будет делать спецпредложения, а "Соллерс" будет понимать, что появился более близкий конкурент в этом сегменте», – отметил специалист.

Еще один автоэксперт, Игорь Моржаретто, считает, что цену 2 863 000 рублей на SKM M7 установили не случайно. По его словам, таким образом модель пытаются дистанцировать от более дешевой Lada Largus.

«Largus, безусловно, не такой большой. В то же время сегодня в сегменте легкой коммерческой техники хватает предложений, в том числе и от российских автопроизводителей. Тот же Sollers SF1 стоит у разных дилеров от 2 150 000 рублей до 2 390 000 рублей. При этом это фургон того же класса, производство которого давно освоено в России, а модель имеет определенный спрос.

Есть также предложения от китайских автопроизводителей. Они предлагают цену примерно как и АВТОВАЗ. (Foton View оценен в 3 250 000 рублей, не считая скидку 150 000 рублей при покупке в лизинг. ) У еще одного потенциального конкурента – семейства ГАЗель – сопоставимая цена (цены на Соболь NN стартуют от 2 809 800 рублей) и огромное количество вариантов надстроек. Конкурировать при такой цене АВТОВАЗу будет достаточно сложно», – отмечает эксперт.

