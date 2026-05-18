Volga, Esteo: какие автоновинки появятся в салонах уже через месяц

Обзор новинок весны-лета 2026: Hongqi Guoya, Volga и бренд Esteo

Весной и летом 2026 года на российском рынке разворачивается настоящая премьерная лихорадка. Geely, Changan, Hongqi, Volga и совершенно новый бренд Esteo обновляют модельные ряды. Журнал Motor собрал самые заметные новинки – от бюджетных кроссоверов до 6-метрового представительского седана.

Geely Coolray уже вернулся в продажу после небольшого перерыва. Под капотом у него проверенный 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Расход в смешанном цикле – около 6,5 литра на 100 км, что для городских поездок и трассы выглядит очень достойно.

Причём выбор модели минимален – автомобиль доступен только в лиловом перламутре с чёрной крышей за 2,9 млн рублей. Зато оснащение богатое: адаптивный круиз-контроль (работает от 0 до 150 км/ч), ассистент удержания в полосе, мониторинг слепых зон, автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов и распознавание знаков. Внутри – 14,6-дюймовый экран мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, искусственная кожа на сиденьях, а также подогревы всех кресел, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Changan Uni-V получил серьёзное обновление – лифтбэк избавился от прежнего мотора 1.5. Теперь под капотом 2,0-литровый турбомотор с чугунным блоком цилиндров на 235 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin. Привод передний (полный официально не предлагается, хотя на некоторых рынках есть версия AWD).

Рекомендуем Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса

Главная деталь – активный задний спойлер, который автоматически поднимается на скорости. В салоне спортивный руль с алюминиевыми лепестками, чёрный потолок и вставки из искусственной замши. Для России предусмотрены подогревы всех кресел, руля, лобового и заднего стёкол. Из базового – шесть подушек безопасности, видеорегистратор и электропривод крышки багажника.

Бренд Volga, о котором объявили в апреле 2026-го, появится в продаже уже летом этого года. Седан C50, кроссоверы K40 и K50 – технически это близнецы Geely Preface, Atlas и Monjaro. Отличия только в декоре и эмблемах. У K40 два варианта мотора: 1.5 (147 л.с., робот) и 2.0 (200 л.с., 8-ступенчатый автомат). Седан C50 получит два варианта 2,0-литрового двигателя: 150 л.с. и 200 л.с. А флагманский K50 – 2,0-литровый агрегат на 238 л.с. и 8-ступенчатую АКП.

Премьера флагманского седана Hongqi в России намечена на конец мая 2026 года. Длина автомобиля достигает шести метров – это прямой ответ немецким представительским седанам, которые официально в страну больше не поставляются. Ожидаемый мотор – V6 3.0 мощностью 380 л.с., 8-ступенчатый автомат и полный привод.

В салоне – индивидуальные кресла второго ряда с многоточечным массажем, раскладные столики и премиальная аудиосистема. Отделка – шпон редких пород дерева и кожа Nappa. Для водителя предусмотрены виртуальная приборная панель, проекционный дисплей, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка.

Новый кроссовер Tenet T4L собирают в Калуге на заводе холдинга «АГР». Он построен на базе Chery Tiggo 7 Pro Max до обновления, а передняя часть унифицирована с младшей моделью Tenet T4. Длина автомобиля – 4506 мм, колёсная база – 2650 мм. В салоне – два 10-дюймовых экрана и отдельный 8-дюймовый сенсорный дисплей для управления двухзонным климат-контролем. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 6-ступенчатый робот.

Летом 2026 года стартуют продажи нового бренда Esteo. Производство по полному циклу развернут в Шушарах под Санкт-Петербургом. Первой моделью станет кроссовер Esteo MX длиной 4775 мм и колёсной базой 2800 мм. Под капотом – 2,0-литровый турбомотор на 197 л.с., 8-ступенчатый гидромеханический автомат и полный привод. По сути, это глубоко обновлённый Exeed TXL. На китайском рынке аналог продаётся как Exeed Sterra E05 (в том числе в гибридной версии).

Тульский Haval F7 также обновил агрегаты и оснащение. Переднеприводная версия получила новый 1,5-литровый турбомотор российского производства. Мощность осталась прежней – 150 л.с., но крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. В итоге разгон до 100 км/ч сократился с 10,9 до 9,3 секунды. Полноприводная версия – с 2,0-литровым двигателем на 200 л.с. Оба мотора работают с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Цены стартуют от 3 млн рублей за передний привод и от 3,4 млн – за полный.

В салоне – новый руль с утолщённым ободом и беспроводная зарядка с охлаждением. Передние сиденья получили электрорегулировки в восьми направлениях. «Зимний пакет» для России включает обогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и задних сидений. К тому же кузов прошёл антикоррозийную обработку.