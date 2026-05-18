#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер ESTEO MX
18 мая
Поездки перестанут быть рутиной: новый российский бренд обещает нечто большее
Модельный ряд кроссоверов бренда ESTEO охватит...
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
18 мая
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
Инженер Лазарев: как снизить температуру в...
Changan Eado Plus
18 мая
Начались продажи большого Changan за миллион рублей: подробности
От 1,1 млн рублей, 103-сильный мотор: Changan...

АВТОВАЗ начал предсерийный выпуск обновленной Niva Legend до официальной премьеры

АВТОВАЗ начал предсерийный выпуск обновленной Niva Legend до официальной премьеры

АВТОВАЗ без особого шума запустил предсерийную сборку обновленной Lada Niva Legend.

Рекомендуем
Новые модели АВТОВАЗа: начало отгрузок и цена

Как подтвердил директор по качеству Виталий Парадизов, сейчас с конвейера ежедневно сходит по одному-два таких автомобиля. Внешне отличить новинку от прежней версии сложно, но главная интрига кроется в оптике.

Повод для слухов дал глава Lada Sport Владислав Незванкин, выложивший фото спортивной Niva с полностью светодиодными фарами круглой формы. На заводе эту тему пока не комментируют, хотя дневные ходовые огни на текущей модели и так стали светодиодными еще после обновления 2024 года. В компании хвалят их за надежность: яркость ДХО выросла на 50%, а габаритов – в 2,5 раза.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Неубиваемый мотор 1.6 и автомат — этот популярный «кореец» славится своей надежностью

Но изменения будут серьезнее. Руководитель продуктового маркетинга Сергей Корниенко пообещал, что в этом году Legend ждет даже больший объем доработок, чем у модели Travel.

Главное – под капотом появится 90-сильный мотор объемом 1.8 литра, который сделает легендарный внедорожник тяговитее и удобнее и в городе, и на бездорожье.

Цены на рестайлинговую версию пока не объявлены (сейчас машины 2026 года стоят от 1,1 до 1,26 млн рублей), но на АВТОВАЗе уверяют: баланс цены и оснащения сделает новинку интересной для покупателей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
18.05.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+102