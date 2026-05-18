АВТОВАЗ начал предсерийный выпуск обновленной Niva Legend до официальной премьеры

АВТОВАЗ без особого шума запустил предсерийную сборку обновленной Lada Niva Legend.

Как подтвердил директор по качеству Виталий Парадизов, сейчас с конвейера ежедневно сходит по одному-два таких автомобиля. Внешне отличить новинку от прежней версии сложно, но главная интрига кроется в оптике.

Повод для слухов дал глава Lada Sport Владислав Незванкин, выложивший фото спортивной Niva с полностью светодиодными фарами круглой формы. На заводе эту тему пока не комментируют, хотя дневные ходовые огни на текущей модели и так стали светодиодными еще после обновления 2024 года. В компании хвалят их за надежность: яркость ДХО выросла на 50%, а габаритов – в 2,5 раза.

Но изменения будут серьезнее. Руководитель продуктового маркетинга Сергей Корниенко пообещал, что в этом году Legend ждет даже больший объем доработок, чем у модели Travel.

Главное – под капотом появится 90-сильный мотор объемом 1.8 литра, который сделает легендарный внедорожник тяговитее и удобнее и в городе, и на бездорожье.

Цены на рестайлинговую версию пока не объявлены (сейчас машины 2026 года стоят от 1,1 до 1,26 млн рублей), но на АВТОВАЗе уверяют: баланс цены и оснащения сделает новинку интересной для покупателей.