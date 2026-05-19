Доверие растет: китайские авто с пробегом набирают популярность на вторичке

Эксперт Шапринский: трендом 2027 года станет рост импорта б/у китайских авто

Китайские автомобили с пробегом будут задавать тон на вторичном рынке в 2027 году. Речь идет об увеличении импорта машин возрастом от трех лет, в том числе гибридов и электрокаров отдельных брендов. Интерес к этому сегменту подстегнет растущее доверие к подержанным авто из КНР, которые ранее официально продавались в России. Такой прогноз озвучил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский накануне форума «АСП 2026. Автобизнес. Сервис. Пробег» (мероприятие пройдет 17 июня в Москве).

Доверие к машинам китайских брендов на «вторичке» понемногу крепнет, отмечает эксперт. Многие из них отличаются хорошим состоянием, минимальным износом и современным оснащением. Наиболее ходовые марки – Geely, Chery, Haval и Changan – успели зарекомендовать себя благодаря техническим характеристикам, адаптации к местным условиям, доступности запчастей и разветвленной дилерской сети. Плюс они обычно лучше держат остаточную стоимость, чем менее известные китайские бренды.

«Доля китайских брендов в структуре продаж автомобилей с пробегом будет увеличиваться. Нынешний год становится для них ключевым. Цикл владения китайскими автомобилями пока короче, чем средний показатель в целом по рынку. Владельцы этих машин готовы их менять на новые уже через 3 – 4 года после покупки. Как раз этот срок подходит для автомобилей, купленных в 2022 – 2023 годах, когда на российском рынке активно стали расширять присутствие китайские марки. Одним из драйверов спроса на китайские машины с пробегом в начале года также стали рост утилизационного сбора и НДС, что увеличило стоимость новых автомобилей и сместило внимание части покупателей на вторичный рынок», – комментирует Александр Шапринский.

Рынок подержанных китайских авто сейчас на подъеме, предложение растет. Правда, эксперты предупреждают: при выборе стоит быть осторожнее из-за рисков, связанных с надежностью и ликвидностью таких машин.

В сети «Прагматика» полагают, что в этом году основной спрос придется на подержанные китайские автомобили возрастом до пяти лет со средним пробегом 70-80 тысяч километров – при условии, что они не работали в такси.

