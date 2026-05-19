Названы дефицитные автомобили из альтернативного импорта

Эксперт Франк: В России стали дефицитными популярные BMW, Audi и Lexus

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала, какие автомобили из параллельного импорта оказались в дефиците. Перечень дефицитных моделей на российском рынке продолжает расширяться – и это касается не только премиального сегмента, но и многих машин массового сегмента, отмечают специалисты.

Особенно остро не хватает ряда европейских и японских автомобилей, которые сохраняют высокий спрос, но чьи поставки серьезно ограничены. Яркий пример – серия BMW: модели X3, X1 и X2. Их активно ввозят по параллельному импорту, однако предложение очень скудное, а подобрать подходящую комплектацию – настоящая головоломка. Схожая ситуация сложилась с Audi Q3 и Lexus RX 300 – желающих масса, а стабильного наличия нет.

Зато среди китайских брендов картина неоднозначная. Одни быстро наращивают объемы рынка, на их модели нет ажиотажного спроса, а вот на некоторые автомобили спрос очень высок. Речь, по словам эксперта, идет о таких новинках, как Zeekr 8X, недавно вышедший Zeekr 9X, семиместный кроссовер Voyah Taishan, а также XPeng G9, Aito M9, Lync&Co 900 и Nio ES8.

По всем перечисленным позициям фиксируется повышенный интерес покупателей и, как следствие, их нехватка. Многие клиенты готовы ждать, но объемы поставок все равно часто лимитированы. В итоге рынок существует в новой реальности, где главными понятиями стали «дефицит» и «предзаказ», а процесс приобретения машины все больше напоминает охоту за раритетом, заключила она.