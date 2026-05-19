Продажи Honda взлетели в разы: самые популярные модели

Аналитик Целиков: Продажи новых автомобилей Honda в России выросли в 4,5 раза

С начала года российский авторынок переживает неожиданный всплеск интереса к японскому бренду Honda. За первые четыре месяца 2026-го в стране зарегистрировали 2,1 тыс. новых машин этой марки. Цифра более чем внушительная: по сравнению с январем – апрелем прошлого года (тогда продали лишь 477 авто) рост составил 349%. Такими данными поделился глава агентства « Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Почти 60 процентов всех продаж обеспечили два популярных кроссовера. Безусловный лидер – Honda CR-V, разошедшийся тиражом 633 экземпляра. За ней буквально впритык идет Honda Vezel – 627 штук.

В числе других востребованных моделей оказались Honda WR-V (393 авто), практичный минивэн Honda Stepwgn (178 штук) и компактный XR-V (106 единиц).

Откуда же приезжают эти автомобили? География поставок оказалась весьма разнообразной. Чуть больше половины (53%) новых Honda имеют китайское происхождение. Почти все остальные машины – 43% – прибыли из Японии. Кроме того, 85 экземпляров WR-V были произведены в Индии, а десять кроссоверов CR-V вообще добрались до российских покупателей из далекой Канады, уточнил эксперт.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
19.05.2026 
Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-62