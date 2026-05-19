Новая марка Esteo открыла дилерскую сеть: подробности

В РФ заработала дилерская сеть Esteo из более чем 80 автоцентров

Бренд ESTEO, который позиционируется как российский премиум, наконец-то раскрыл детали своей дилерской политики. Напомним, что этот проект – результат стратегического альянса холдинга «АГР» и компании Defetoo. Теперь стало известно, где и как можно будет купить и обслуживать такие автомобили.

Сеть охватит всю страну – от Калининграда до Владивостока. В планах задействовать более 80 современных дилерских центров. Причем их распределят по всем федеральным округам, чтобы не было «белых пятен» на карте. Уже с самого старта продаж инфраструктура будет готова к полноценной работе, так что владельцам не придется ждать открытия сервисов.

Чтобы клиенты не сталкивались с простоями в ремонте, запускается собственный центральный склад запчастей. По задумке, это гарантирует наличие нужных комплектующих и скорость выполнения работ. Причем акцент сделан не только на логистику, но и на квалификацию персонала.

Сотрудникам дилерских центров предстоит пройти многоступенчатое обучение. В программе – стандарты работы с высокотехнологичными машинами, включая транспорт на новых источниках энергии (NEV). В итоге обещают экспертный подход даже к самой сложной технике.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте