Новая марка Esteo открыла дилерскую сеть: подробности
Бренд ESTEO, который позиционируется как российский премиум, наконец-то раскрыл детали своей дилерской политики. Напомним, что этот проект – результат стратегического альянса холдинга «АГР» и компании Defetoo. Теперь стало известно, где и как можно будет купить и обслуживать такие автомобили.
Сеть охватит всю страну – от Калининграда до Владивостока. В планах задействовать более 80 современных дилерских центров. Причем их распределят по всем федеральным округам, чтобы не было «белых пятен» на карте. Уже с самого старта продаж инфраструктура будет готова к полноценной работе, так что владельцам не придется ждать открытия сервисов.
Чтобы клиенты не сталкивались с простоями в ремонте, запускается собственный центральный склад запчастей. По задумке, это гарантирует наличие нужных комплектующих и скорость выполнения работ. Причем акцент сделан не только на логистику, но и на квалификацию персонала.
Сотрудникам дилерских центров предстоит пройти многоступенчатое обучение. В программе – стандарты работы с высокотехнологичными машинами, включая транспорт на новых источниках энергии (NEV). В итоге обещают экспертный подход даже к самой сложной технике.
