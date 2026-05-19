Эксперт назвал главную ошибку при покупке машины с пробегом

Эксперт Королев: Большой ошибкой при выборе б/у авто является желание сэкономить

Подержанная машина дешевле рынка почти всегда скрывает проблему, считает автоэксперт Евгений Королев. Покупателям б/у автомобилей стоит сперва определиться с бюджетом и только потом присматриваться к конкретным моделям и типам кузова, полагает он. Если желаемая машина оказывается слишком дорогой, лучше обратить внимание на предыдущее поколение той же модели или более простую комплектацию, чем вестись на подозрительно низкую цену, заявил специалист.

При чрезмерном стремлении сэкономить и без тщательной проверки авто можно нарваться на целый букет неприятностей. Эксперт перечислил основные риски: это восстановление после серьезного ДТП, скрученный пробег и юридические обременения. Речь может идти о том, что машина находится в залоге, под арестом, числится в розыске или на нее наложены ограничения на регистрационные действия.

Кстати, заключать сделку, поддавшись эмоциям, тоже не стоит. Люди часто забывают, что автомобили с двигателем мощнее 250 л.с. облагаются максимальным транспортным налогом. Плюс ко всему нередко игнорируются траты на топливо, обслуживание, страховку и возможный ремонт.

При осмотре машины Королев советует заглядывать в те труднодоступные ниши, которые обычно не чистят во время химчистки, а также проверять состояние руля и педалей. Перед покупкой обязательно нужно сверить СТС, ПТС и VIN-номер, убедившись, что во всех документах информация об авто совпадает. Если же машина пригнана из-за границы, стоит дополнительно посмотреть таможенные документы.

Источник:  Lenta.ru
Ушакова Ирина
19.05.2026 
