Как бампер научили быть одновременно мягким и жестким: новая разработка Ford

Ford запатентовал конструкцию, меняющую жесткость в зависимости от силы удара

Большинство современных бамперов сконструированы так, что реагируют на удар одинаково – вне зависимости от того, насколько он силён. Эта известная инженерам проблема как раз и подтолкнула Ford к созданию новой технологии.

Американский автогигант подал патентную заявку под номером N 20260131749. В ней описано ноу-хау, которое, по задумке, сделает бампер одновременно прочным и податливым. В компании своё изобретение назвали нелинейной пружиной. Главная фишка в том, что при столкновении бампер становится жёстче ровно настолько, насколько возрастает сила удара.

Если совсем просто: передняя часть бампера делается из более мягких материалов, а ближе к внутренним слоям массив упрочняется. Это как раз и срабатывает при нарастании нагрузки. По сути, элемент умеет гасить лёгкие касания, но при этом не разваливается в серьёзной аварии.

В обычных бамперах сегодня используются пенопласт, металлические балки и кронштейны – все они гнутся в одном заранее заданном направлении. У Ford же между самим бампером и рамой появились дополнительные пружинные узлы. Именно они позволяют передку автомобиля реагировать на удар по-разному.

На патентных чертежах показано сразу несколько вариантов исполнения: где-то стоят изогнутые металлические пружины, где-то – стержни с кронштейнами, а кое-где используются и винтовые пружины. Изогнутые элементы сначала поддаются легко, а потом, по мере сжатия, начинают сопротивляться всё сильнее.

Отдельно в заявке Ford упоминается безопасность пешеходов. Особенно это касается ударов по нижней части ног – типичная ситуация в городском трафике. Более мягкая основа новых бамперов способна снизить тяжесть травм, при этом кузов машины останется целым. Плюс технология помогает перенаправить ударную нагрузку от дорогостоящих деталей, что особенно актуально при мелких ДТП.

При этом сам факт патента вовсе не гарантирует, что такая система появится на серийных автомобилях. Однако сама заявка – явный сигнал: Ford всерьёз активизировал работу над адаптивными системами пассивной безопасности. Компания явно готовится к ужесточению норм краш-тестов и новых правил безопасности.