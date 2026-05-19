Новый китайский премиальный седан обошел по продажам Mercedes-Benz и BMW

Maextro S800 стал лидером продаж среди авто дороже 7,5 млн рублей в Китае

В апреле текущего года в Китае развернулась нешуточная борьба в сегменте премиальных автомобилей. Лидером неожиданно стал вовсе не европейский гранд, а творение совместного предприятия Huawei и JAC – электрический седан Maextro S800. За месяц дилеры реализовали 1142 экземпляра этой модели, что позволило ей с большим отрывом занять первую строчку.

Ближайшие конкуренты оказались далеко позади. Mercedes- Maybach S-Class, который долгое время считался королём этого сегмента, разошёлся тиражом всего в 736 машин – это лишь второе место. Тройку лидеров замкнул Porsche Panamera с результатом 616 проданных авто. Примечательно, что даже стандартный Mercedes-Benz S-Class (521 штука) и BMW 7-й серии вместе с электрической версией i7 (436 штук) не смогли приблизиться к показателю новинки.

Совокупно с января 2026 года на дороги Китая выехало 5465 Maextro S800. С учётом того, что продажи стартовали лишь в 2025 году, это очень впечатляющий результат. Для сравнения: Mercedes-Maybach S-Class за тот же период нашел 3012 покупателей, тогда как BMW 7-й серии и S-Class от Mercedes разошлись тиражом в 2976 и 2596 единиц соответственно.

Под капотом – уникальная силовая установка, разработанная в партнерстве с Huawei. Доступны два варианта: полностью электрическая версия и модификация с увеличенным запасом хода. Цены, между прочим, стартуют от 708 тысяч юаней, что приблизительно равно 7,6 млн рублей. В топовой комплектации седан обойдётся уже в 1 018 000 юаней (около 11 млн рублей).

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
19.05.2026 
