Бракованные автозапчасти из Китая часто невозможно вернуть продавцу

Эксперты: среди товаров одной группы качество деталей может сильно различаться

В России в 2026 году обострилась проблема с возвратом бракованных автозапчастей, особенно из Китая.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, что процедура оформления отказа от некачественных деталей остается крайне сложной и затратной для импортеров, автосервисов и самих автовладельцев.

Рекомендуем Как Китай всего за 3 месяца очистил свой рынок от слабых и некачественных машин

Главная трудность – долгий и трудоемкий процесс, если у компании нет налаженных отношений с поставщиком.

По словам менеджера Marshall Евгения Матвеева, проблемы с китайскими запчастями не ограничиваются внешними дефектами. Встречаются серьезные внутренние неисправности, а доля брака в некоторых партиях заметно превышает среднеотраслевые показатели.

При этом даже среди товаров одной группы качество может сильно различаться. Ситуацию усугубляет параллельный импорт: часто невозможно точно определить производителя детали. Даже при выявленном заводском браке процедура его признания может затянуться.

Дорогая логистика и бюрократия делают возврат запчастей невыгодным для бизнеса. Перевозка тяжелых узлов (двигателей или кузовных элементов) обратно в Китай стоит почти как новая поставка. В итоге многие импортеры предпочитают не возвращать товар, а просить скидку на следующие партии. Однако эта практика не спасает конечного потребителя. Если человеку установили на машину бракованную деталь, ему придется самостоятельно собирать доказательства, делать экспертизу и сохранять всю упаковку.

Многие компоненты сегодня ввозятся по параллельному импорту или под маркировкой, похожей на оригинальную. Понять, где и как сделан товар, часто невозможно. Главное сегодня – не страна производства, а обилие дешевых несертифицированных аналогов без стабильных стандартов. Закон разрешает вернуть брак, но на практике это долго и дорого, особенно если дефект обнаружен после ввоза крупной партии.

В итоге дефицит запчастей в России в целом преодолен, ассортимент широк, однако бюджетный сегмент остается зоной риска из-за нестабильного качества. Мелкие продавцы часто просто отказываются принимать дефектный товар обратно. В результате расходы на логистику и спорные ситуации закладываются в стоимость ремонта, а бремя решения проблем перекладывается на плечи автомобилистов. и

Участники рынка настаивают на создании понятной и упрощенной системы гарантийного возврата. Все дополнительные расходы на логистику, споры по гарантии и замену деталей в итоге включаются в стоимость ремонта.