Каких авто не хватает россиянам? Результаты опроса!

Автостат: больше всего россияне скучают по Hyundai, Kia и Toyota

Среди всех автомобильных брендов, покинувших РФ после 2022 года, больше всего россияне хотели бы возвращения корейского дуэта Hyundai и Kia, а также японской Toyota.

Об этом рассказал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, опубликовав результаты опроса.

Опрос проходил через телеграм-каналы агентства в начале мая и охватил 1340 человек. Вариантами ответов были выбраны бренды с наибольшим объемом нынешних « параллельных» продаж, причем отвечающим можно было выбрать несколько брендов.

Ниже «корейцев» и «японцев» в получившемся рейтинге разместились Volkswagen, BMW и Skoda.

Общий нынешний расклад почти дублирует результаты, полученные в аналогичном опросе год назад, отмечает Целиков. Но доли каждого из брендов стали больше на несколько процентов.