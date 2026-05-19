Марка Hongqi назвала дату и место премьеры седана Guoya

Бренд Hongqi представит на ПМЭФ новый седан Guoya

Китайский премиум-бренд Hongqi снова получил статус официального автомобиля Петербургского международного экономического форума. В 2026 году мероприятие запланировано на 3-6 июня.

Двигатель глохнет на светофоре в жару: почему это происходит и как найти причину

Представители марки рассказали, что для гостей подготовят целый ряд моделей. Среди них – представительский седан H9, бизнес-седаны H5 и минивэны HQ9. Именно на них будут перевозить спикеров, высокопоставленных чиновников и членов делегаций.

Интересно, что Hongqi впервые выступил партнёром ПМЭФ ещё в 2024 году. Получается, компания участвует в форуме уже третий сезон подряд.

Участники смогут не только оценить весь актуальный модельный ряд бренда в деле. Им также покажут новинку – флагманский седан люкс-класса Hongqi Guoya, который в ближайшее время должен выйти на российский рынок.

Hongqi Guoya
Источник:  пресс-служба Hongqi
Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
19.05.2026 
