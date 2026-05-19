Китайские автоконцерны захватывают Европу: каковы последствия такой экспансии?

Концерны BYD, Xpeng, Leapmotor и Geely планируют покупку европейских автозаводов

Китайские автопроизводители в последнее время заметно активизировались за пределами своей страны. Они не просто наращивают экспорт, а всерьёз метят на роль полноценных игроков на международной арене – и кое-кто на Западе уже всерьёз обеспокоен таким напором.

Вице-президент BYD Стелла Ли объявила, что компания присматривается к покупке автозаводов прямо в Европе. Только вот управлять ими китайцы намерены сами, без привычных совместных предприятий. На конференции Financial Times Future of the Car в Лондоне Ли пояснила: «Мы ведем переговоры <...> с разными компаниями. Мы ищем любой доступный завод в Европе, потому что хотим использовать такие свободные мощности».

Экспансия BYD совпала по времени с бумом на европейские электромобили. Топливо дорожает, между США и Китаем продолжается тарифная война, а конкуренция на домашнем рынке КНР настолько жёсткая, что выход на Запад стал вопросом выживания для многих брендов. В итоге китайский экспорт резко пошёл в гору.

Другой заметный игрок – Xpeng – тоже прощупывает почву в Европе. Компания ведёт переговоры с Volkswagen и рассматривает разные варианты: от использования европейских заводов немецкого концерна до строительства собственного предприятия.

Глава VW Оливер Блюме ранее уже допускал, что они могут выпускать в Европе машины китайской разработки или делить мощности с партнёрами из Поднебесной. Управляющий директор Xpeng по Северо-Восточной Европе Элвис Ченг подтвердил: они обсуждают с немцами возможность разместить своё производство.

Правда, не всё так гладко. По словам Ченга, часть заводов Volkswagen «немного устарела» и не подходит под требования новых моделей Xpeng. Тем не менее, коллаборация с немецким гигантом остаётся приоритетным сценарием для выхода на европейский рынок.

Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall в целом поддержал идею сотрудничества с китайцами. В организации подчеркнули: такие проекты имеют право на жизнь, если они не подменяют долгосрочную промышленную стратегию Volkswagen.

« Мы не отвергаем подобные идеи полностью. Каждый конкретный случай должен быть тщательно оценен. Однако крайне важно, чтобы они дополняли независимую промышленную стратегию Volkswagen, а не заменяли ее, и ни при каких обстоятельствах они не должны заменять запланированные инвестиции и автомобильные проекты », – заявил представитель IG Metall.

Региональные власти тоже не прочь видеть китайцев. Министр экономики Саксонии Дирк Пантер, к примеру, назвал Китай «возможностью для Цвиккау». По его мнению, сохранить рабочие места и заводские мощности сейчас важнее, чем любой ценой держаться за старую бизнес-модель.

Stellantis и Leapmotor уже объявили о совместном выпуске электромобилей в Европе. Для Stellantis это способ загрузить простаивающие заводы, а для Leapmotor – быстро получить локальное производство и обойти европейские пошлины на китайские электрокары.

В рамках сделки на заводе в Сарагосе начнут собирать кроссовер Leapmotor B10 и новый электрический C-SUV под брендом Opel. Как заявил глава Opel Флориан Хюттль, новинка объединит китайскую электронику и батареи с инженерными решениями Opel в области шасси и настройки.

Партнёрство затронет и поставщиков. Компании хотят совместно закупать компоненты через Leapmotor International, используя сильные стороны китайской электромобильной экосистемы и европейской цепочки поставок. Цель – повысить ценовую конкурентоспособность и ускорить вывод моделей на рынок.

Geely рассматривает запуск производства в Испании и ведёт переговоры с Ford. Речь идёт о заводе в Альмуссафесе, что в Валенсии. Если сделка состоится, китайцы получат там мощности для сборки собственных машин – и европейский рынок ждёт очередной серьёзный передел.