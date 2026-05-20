Российские антифризы успешно протестированы по международным стандартам

Аккредитованная испытательная лаборатория завершила стендовые испытания двух охлаждающих жидкостей Sibiria.

По результатам независимых тестов по методикам ASTM* антифризы Sibiria (G12+ red -40⁰ и -50⁰) имеют значительный запас прочности в рамках одного из самых требовательных международных стандартов.

Производитель охлаждающих жидкостей добровольно инициировал проверку продукции по параметрам коррозионной активности, кавитационной эрозии и совместимости с разнородными металлами. Выбор методов ASTM D3306 (D2809, D4340, D2570 и D1384) позволяет сравнивать результаты с импортными антифризами, которые являются международными бенчмарками без поправки на «местную специфику».

«Испытания по ASTM не являются обязательными, — уточнили в компании-производителе. — В то же время они служат своеобразным маркером, так как позволяют определить, насколько качественный продукт перед нами. Тесты ASTM наглядно демонстрируют, что Sibiria G12+ полностью безопасен для систем охлаждения современных двигателей с комбинированием металлов — от чугунных блоков до алюминиевых радиаторов».

Для профессионалов авторынка соответствие стандартам ASTM — это универсальный критерий качества, для водителей — гарантия длительной предсказуемой работы системы охлаждения без сюрпризов и внезапных затрат на дорогостоящий ремонт.

*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — международная организация – разработчик единых стандартов испытаний и один из самых авторитетных «мировых протоколов» в индустрии.

Для антифризов стандарты ASTM (например, D3306, D2809, D4340) — набор жестких лабораторных тестов, которые моделируют реальные условия работы двигателя: коррозию, кавитацию, перегрев, совместимость с различными металлами. Успешное прохождение тестов ASTM считается «знаком качества» и признаётся большинством автопроизводителей по всему миру.