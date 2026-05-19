Бренд ESTEO обеспечит круглосуточную поддержку своих клиентов на дорогах

ESTEO предоставит услуги эвакуации, такси и компенсацию проживания в отеле

Российский премиальный бренд ESTEO, появившийся в результате партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, делает ставку на высокий уровень сервиса. Одно из ключевых направлений – круглосуточная поддержка водителей в пути.

Если у автомобиля возникли неполадки, клиент может вызвать мобильную бригаду. Мастера готовы взяться за задачи любого уровня сложности, причем зона их работы – до 200 километров от границ городов, где есть дилерские центры марки.

Когда отремонтировать машину на месте не выходит, ESTEO организует эвакуацию, а владельцу предоставляется такси до ближайшего удобного дилерского центра. Если же ремонт затягивается, можно рассчитывать на компенсацию проживания в отеле – и для водителя, и для пассажиров. Плюс доступна помощь аварийного комиссара, который возьмет на себя бумажную волокиту при ДТП.

Главный ориентир для компании – безупречный сервис, который обеспечивают квалифицированные специалисты. Особый упор сделан на удобство клиента: через услугу «Автоконсьерж» машину доставят в официальный сервис и обратно без участия владельца.

С июня 2026 года бренд планирует перевести техобслуживание в цифру. Владельцы смогут записываться на ремонт и тест-драйвы, а также следить за телематикой – всё это через единое мобильное приложение ESTEO.