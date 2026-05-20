Какой уровень масла лучше держать для поездки по трассе летом

Эксперт Волков: держать уровень масла на середине щупа опасно

С наступлением лета начинается горячая пора для автомобилистов: отпуска, поездки на море, загородные вояжи. Двигатель работает на износ – долгие обгоны, высокие скорости, полная загрузка. В таких условиях банальная проверка смазки может стать решающим фактором, и, как выясняется, многие делают это неправильно.

Специалист мобильной лаборатории G-Energy (компания «Газпромнефть – смазочные материалы») Александр Волков в беседе с проектом Авто Mail указал на типичную ошибку. Оказывается, привычка держать масло строго посередине между отметками MIN и MAX – не лучший вариант для дальней дороги. На трассе, на высоких оборотах, жидкость угорает активнее, и из середины шкалы она может незаметно упасть до критического минимума.

«Идеальный показатель перед выездом на трассу – около 90% шкалы щупа», – подчеркнул Волков. По его словам, больший объем масла медленнее теряет свои защитные качества, что дает дополнительный запас прочности мотору.

Перебарщивать, однако, тоже опасно. Заливать «с запасом» выше отметки MAX не стоит – даже если кажется, что лишним не будет. Излишки через систему вентиляции картера попадают в камеру сгорания, убивая свечи зажигания, а затем сгорают в выхлопе, разрушая катализатор. Золотое правило простое: уровень не должен пересекать верхнюю границу, но и болтаться на середине рискованно.

Как же правильно измерить? Волков рекомендует проверять уровень «на холодную», перед запуском. Если спешите, моторный отсек должен остыть минимум 15-30 минут после остановки – за это время смазка стечет в поддон. И обязательно ставьте машину на ровную поверхность, иначе показания будут ложными.